Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже перебуває у Женеві, де завтра, 17 лютого, має пройти черговий раунд перемовин. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати