Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що українська делегація вже в Женеві для чергового раунду переговорів 17 лютого. росія відкидає пропозиції припинити вогонь, продовжує штурми та удари по містах.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже перебуває у Женеві, де завтра, 17 лютого, має пройти черговий раунд перемовин. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати
Він зазначив, що скоро буде вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна.
Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював
Нагадаємо
Президент Зеленський доручив командувачу Повітряних сил, міністру оборони та керівнику Укренерго підготувати додаткові заходи захисту. Це пов'язано з інформацією розвідки про підготовку росією масованого удару.
Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона.