Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 3854 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 8750 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11150 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21100 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 20659 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41319 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24600 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28729 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34907 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37542 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення рухуVideo16 лютого, 09:27 • 4506 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16463 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 23234 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 14847 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 5646 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 2116 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 15066 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21110 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 41327 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 78844 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Державний кордон України
Крим
Реклама
УНН Lite
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 3550 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16643 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 26752 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30364 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 38162 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
The Guardian

Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що українська делегація вже в Женеві для чергового раунду переговорів 17 лютого. росія відкидає пропозиції припинити вогонь, продовжує штурми та удари по містах.

Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже перебуває у Женеві, де завтра, 17 лютого, має пройти черговий раунд перемовин. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що скоро буде вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. 

Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював  

- додав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент Зеленський доручив командувачу Повітряних сил, міністру оборони та керівнику Укренерго підготувати додаткові заходи захисту. Це пов'язано з інформацією розвідки про підготовку росією масованого удару.

Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Женева
Швейцарія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна