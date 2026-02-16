Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку росією масованого удару

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив підготувати додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку росією масованого удару, пише УНН.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару - написав Зеленський у соцмережах.

Доповнюється...