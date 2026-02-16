Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку росією масованого удару

$43.100.11
Ексклюзив
11:42 • 478 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 5014 перегляди
09:37 • 5014 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 14073 перегляди
06:15 • 14073 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 23461 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 30174 перегляди
15 лютого, 21:07 • 30174 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 58425 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58425 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 11:51 • 47291 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47291 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37997 перегляди
15 лютого, 10:18 • 37997 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34989 перегляди
15 лютого, 09:15 • 34989 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74336 перегляди
15 лютого, 08:20 • 74336 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ
16 лютого, 05:24 • 4996 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі
16 лютого, 05:36 • 7028 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження
06:36 • 12565 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP
07:18 • 9274 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
08:28 • 4268 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 474 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 58421 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 111861 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 170833 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 99379 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Віктор Орбан
Сергій Марченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харківська область
Китай
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
16 лютого, 01:45 • 18178 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20 • 22779 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54 • 31069 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43 • 29431 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03 • 32155 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку росією масованого удару

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Зеленський доручив командувачу Повітряних сил, міністру оборони та керівнику Укренерго підготувати додаткові заходи захисту. Це пов'язано з інформацією розвідки про підготовку росією масованого удару.

Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку росією масованого удару

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив підготувати додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку росією масованого удару, пише УНН.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару

- написав Зеленський у соцмережах.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Михайло Федоров
Укренерго
Збройні сили України
Володимир Зеленський