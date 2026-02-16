Зеленский: есть информация от разведки о подготовке Россией массированного удара

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара, пишет УНН.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара - написал Зеленский в соцсетях по итогам селектора по ситуации в областях Украины.

По его словам, был отчет по последствиям ночного удара – "россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики". "ПВО отработала", - указал он.

"Даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине. Это красноречиво – как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом", - подчеркнул Президент.

В частности, отметил Зеленский, на селекторе обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, на Сумщине, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе.

"Поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, и в целом по программе выйдем на уровень около 90 тыс. пакетов", - указал Глава государства.

"Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции – будут представлены государства "Группы семи", партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится", - отметил Зеленский.

Президент также указал, что "в эти дни на полях конференции в Мюнхене мы говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в течение ближайших дней нужно реализовать имеющиеся договоренности".

"Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институций нашего государства – ускорять партнеров по ПВО. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

