Зеленский: есть информация от разведки о подготовке Россией массированного удара

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
11:42 • 2582 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 6934 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 14988 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 24389 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 30953 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 59518 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 47625 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38145 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35158 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74475 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
71%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 6288 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 8414 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 13281 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 10443 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 5644 просмотра
публикации
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 2572 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 59513 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 112594 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 171614 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 100066 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Виктор Орбан
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 18535 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 23110 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 31379 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 29736 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 32440 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

Зеленский: есть информация от разведки о подготовке Россией массированного удара

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Президент Зеленский поручил командующему Воздушными силами, министру обороны и руководителю Укрэнерго подготовить дополнительные меры защиты. Это связано с информацией разведки о подготовке Россией массированного удара.

Зеленский: есть информация от разведки о подготовке Россией массированного удара

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара, пишет УНН.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара

- написал Зеленский в соцсетях по итогам селектора по ситуации в областях Украины.

По его словам, был отчет по последствиям ночного удара – "россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики". "ПВО отработала", - указал он.

"Даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине. Это красноречиво – как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом", - подчеркнул Президент.

В частности, отметил Зеленский, на селекторе обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, на Сумщине, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе.

"Поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, и в целом по программе выйдем на уровень около 90 тыс. пакетов", - указал Глава государства.

"Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции – будут представлены государства "Группы семи", партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится", - отметил Зеленский.

Президент также указал, что "в эти дни на полях конференции в Мюнхене мы говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в течение ближайших дней нужно реализовать имеющиеся договоренности".

"Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институций нашего государства – ускорять партнеров по ПВО. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Зеленский анонсировал новую помощь по ракетам для ПВО15.02.26, 21:20 • 3880 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Михаил Федоров
Укрэнерго
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский