Зеленский анонсировал новую помощь по ракетам для ПВО

Президент Владимир Зеленский анонсирует новые пакеты поддержки для Украины от партнеров. Об этом говорится в вечернем обращении гаранта, пишет УНН.

"Главное - ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы", - сказал Зеленский.

Президент поделился, что в течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с международными партнерами. Он отметил, что тема усиления украинской ПВО поднималась практически с каждым лидером, который может оказать соответствующую помощь.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на то, что достигнутые договоренности будут реализованы. Он добавил, что противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью Украины в условиях продолжающихся атак.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. Он сообщил, что уже на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов. Речь идет о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских ударов, а также о поставках необходимого оборудования нашей стране.

Также президент анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета. Он рассказал, что в этот пакет будут включены лица, которые работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.

"Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире - сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", - подчеркнул Зеленский.

