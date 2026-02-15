$42.990.00
Эксклюзив
14:11 • 16333 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 22095 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 20154 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 21519 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 57946 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 45027 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 40139 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31706 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24 • 30232 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25268 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Зеленский анонсировал новую помощь по ракетам для ПВО

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки Украины, сделав акцент на ракетах для ПВО как приоритете. Также ожидаются решения в энергетике и новый санкционный пакет против причастных к войне.

Зеленский анонсировал новую помощь по ракетам для ПВО

Президент Владимир Зеленский анонсирует новые пакеты поддержки для Украины от партнеров. Об этом говорится в вечернем обращении гаранта, пишет УНН.

Детали

"Главное - ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы", - сказал Зеленский.

Президент поделился, что в течение двух дней в Мюнхене состоялись десятки встреч с международными партнерами. Он отметил, что тема усиления украинской ПВО поднималась практически с каждым лидером, который может оказать соответствующую помощь.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на то, что достигнутые договоренности будут реализованы. Он добавил, что противовоздушная оборона остается ежедневной потребностью Украины в условиях продолжающихся атак.

Зеленский объяснил, как Трамп может помочь остановить агрессию рф15.02.26, 19:14 • 2512 просмотров

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина ожидает новых решений в сфере энергетики. Он сообщил, что уже на следующей неделе запланированы встречи и работа над формированием дополнительных энергетических пакетов. Речь идет о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских ударов, а также о поставках необходимого оборудования нашей стране.

Также президент анонсировал подготовку нового украинского санкционного пакета. Он рассказал, что в этот пакет будут включены лица, которые работают на войну и используют спорт как инструмент поддержки агрессии.

"Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен стать сигналом для других в мире - сигналом о том, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде15.02.26, 20:34 • 1422 просмотра

Ольга Розгон

