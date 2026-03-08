Трамп — Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social обращение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, Британия "наконец серьезно задумалась" об отправке двух авианосцев на Ближний Восток, но это предложение неуместно.

Это хорошо, премьер Стармер, нам они больше не нужны - но мы запомним. Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили! - написал Трамп.

Контекст

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. При этом страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое - 5 дней.

Авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

