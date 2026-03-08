$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 17191 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 40526 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 27244 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 29136 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 47782 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56537 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63813 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44848 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 86813 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30544 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Трамп — Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Дональд Трамп назвал неуместным предложение Британии отправить авианосцы на Ближний Восток после "победы" США. По словам президента США, они больше не нужны американской армии.

Трамп — Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social обращение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, Британия "наконец серьезно задумалась" об отправке двух авианосцев на Ближний Восток, но это предложение неуместно.

Это хорошо, премьер Стармер, нам они больше не нужны - но мы запомним. Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили!

- написал Трамп.

Контекст

Великобритания готовит свой авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. При этом страна сокращает срок подготовки к отправке вдвое - 5 дней.

Авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота07.03.26, 19:40 • 4612 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания