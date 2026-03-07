Бельгия еще не передала Украине ни одного из обещанных истребителей F-16

Несмотря на обещание, данное два года назад, Бельгия до сих пор не поставила Украине ни одного из 30 запланированных истребителей F-16. Об этом сообщает VRT со ссылкой на Министерство обороны страны, пишет УНН.

Подробности

Основной причиной задержки называют необходимость сначала удовлетворить собственные оборонные потребности.

Генерал-майор бельгийских ВВС Герт Де Декера объяснил, что страна начнет передачу старых F-16 только после того, как их заменят новые истребители F-35. Поскольку процесс перевооружения задерживается, сроки передачи техники Украине также смещаются.

Кроме того, Бельгия должна выполнять обязательства перед НАТО по патрулированию воздушного пространства. Полный вывод F-16 из эксплуатации в Бельгии планируется до конца 2028 года, а последние поставки Украине ожидаются не ранее 2029 года.

Де Декера подчеркнул, что фиксированных дедлайнов по поставкам никогда не обещали. В настоящее время часть бельгийских истребителей используется для обучения украинских пилотов и техников на территории Бельгии.

В то же время украинская сторона отмечает, что темпы подготовки пилотов отстают от потребностей. Киев даже просил временно не присылать самолеты, поскольку сейчас не хватает подготовленных экипажей для их эксплуатации. Для сравнения: Нидерланды, Дания и Норвегия уже передали Украине часть своих F-16, которые уже задействованы в операциях.

