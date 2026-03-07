$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 11414 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 23175 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 19057 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 21447 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 41342 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 53794 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 60865 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44198 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 81340 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30149 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Бельгия еще не передала Украине ни одного из обещанных истребителей F-16

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Поставки самолетов начнутся после обновления бельгийского авиапарка на F-35. Последние борта Украина может получить не ранее 2029 года из-за задержек.

Бельгия еще не передала Украине ни одного из обещанных истребителей F-16

Несмотря на обещание, данное два года назад, Бельгия до сих пор не поставила Украине ни одного из 30 запланированных истребителей F-16. Об этом сообщает VRT со ссылкой на Министерство обороны страны, пишет УНН.

Подробности

Основной причиной задержки называют необходимость сначала удовлетворить собственные оборонные потребности.

Генерал-майор бельгийских ВВС Герт Де Декера объяснил, что страна начнет передачу старых F-16 только после того, как их заменят новые истребители F-35. Поскольку процесс перевооружения задерживается, сроки передачи техники Украине также смещаются. 

Кроме того, Бельгия должна выполнять обязательства перед НАТО по патрулированию воздушного пространства. Полный вывод F-16 из эксплуатации в Бельгии планируется до конца 2028 года, а последние поставки Украине ожидаются не ранее 2029 года.

Де Декера подчеркнул, что фиксированных дедлайнов по поставкам никогда не обещали. В настоящее время часть бельгийских истребителей используется для обучения украинских пилотов и техников на территории Бельгии.

В то же время украинская сторона отмечает, что темпы подготовки пилотов отстают от потребностей. Киев даже просил временно не присылать самолеты, поскольку сейчас не хватает подготовленных экипажей для их эксплуатации. Для сравнения: Нидерланды, Дания и Норвегия уже передали Украине часть своих F-16, которые уже задействованы в операциях.

Україна

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Дания
Бельгия
Норвегия
Нидерланды
Украина
F-16 Fighting Falcon