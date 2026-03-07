$43.810.0050.900.00
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Постачання літаків почнеться після оновлення бельгійського авіапарку на F-35. Останні борти Україна може отримати не раніше 2029 року через затримки.

Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16

Попри обіцянку, надану два роки тому, Бельгія досі не поставила Україні жодного з 30 запланованих винищувачів F-16. Про це повідомляє VRT із посиланням на Міністерство оборони країни, пише УНН.

Деталі

Основною причиною затримки називають необхідність спочатку задовольнити власні оборонні потреби.

Генерал-майор бельгійських ВПС Герт Де Декера пояснив, що країна почне передачу старих F-16 лише після того, як їх замінять нові винищувачі F-35. Оскільки процес переозброєння затримується, терміни передачі техніки Україні також зміщуються. 

Крім того, Бельгія має виконувати зобов'язання перед НАТО щодо патрулювання повітряного простору. Повне виведення F-16 з експлуатації в Бельгії планується до кінця 2028 року, а останні поставки Україні очікуються не раніше 2029 року.

Де Декера підкреслив, що фіксованих дедлайнів щодо поставок ніколи не обіцяли. Наразі частина бельгійських винищувачів використовується для навчання українських пілотів і техніків на території Бельгії.

Водночас українська сторона зазначає, що темпи підготовки пілотів відстають від потреб. Київ навіть просив тимчасово не надсилати літаки, оскільки наразі бракує підготовлених екіпажів для їх експлуатації. Для порівняння: Нідерланди, Данія та Норвегія вже передали Україні частину своїх F-16, які вже залучені до операцій.

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters05.03.26, 16:19 • 4901 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Данія
Бельгія
Норвегія
Нідерланди
Україна
F-16 Fighting Falcon