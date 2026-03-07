Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком

Tinder погодився виплатити 60,5 мільйонів доларів у Каліфорнії в США для врегулювання колективного позову, у якому популярний додаток для знайомств звинувачувався у дискримінації за віком, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

У 2015 році користувач Tinder Аллан Канделор подав до суду на додаток для знайомств, стверджуючи, що він стягував з користувачів старшого віку більше, ніж з молодшого, за преміум-підписки Tinder Plus і Tinder Gold. У позові стверджувалося, що Tinder порушив закон Каліфорнії про громадянські права Унру та закон про недобросовісну конкуренцію.

Tinder заперечує будь-які правопорушення чи порушення закону. Але тепер, через понад десять років, Tinder погодився врегулювати справу Канделора проти Tinder, Inc. та виплатити відповідним користувачам 60,5 мільйонів доларів у межах колективного позову.

Відповідно до повідомлення про колективний позов, право на отримання цих грошей мають: покупці Tinder Plus або Tinder Gold у Каліфорнії у будь-який час після 2 березня 2015 року, яким було понад 29 років. Або покупці Plus або Gold у Каліфорнії у будь-який час після 2 березня 2016 року, яким було понад 28 років. Ті, хто заплатив більше за підписку, отримають більшу виплату. Остаточне слухання щодо затвердження угоди відбудеться 20 травня.

За даними ClassAction.org, угода поширюється на близько 268 000 користувачів Tinder у Каліфорнії.

"Після ретельного розгляду ми дійшли висновку, що врегулювання цього питання - найкращий шлях уперед, що дозволяє усунути невизначеність, зменшити відволікаючі чинники для керівництва і захистити Tinder від фінансових ризиків, пов'язаних із судовим розглядом. Щоб було зрозуміло: ця угода не є визнанням вини чи відповідальності. Довіра користувачів залишається основою нашого довгострокового успіху. Ми прагнемо працювати прозоро, залишаючи це 11-річне питання позаду та повертаючись до виконання нашої місії", - повідомив Mashable представник Tinder.

