01:30 • 3148 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 12465 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 34733 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 42475 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36113 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 59732 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27294 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24924 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23379 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21040 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Марко Рубіо скористався надзвичайними повноваженнями для постачання 12 000 бомб вагою 450 кг кожна. Рішення пояснюють критичною потребою армії Ізраїлю.

Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу

Державний департамент США офіційно затвердив запит Ізраїлю на придбання 12 000 авіаційних бомб вагою близько 450 кг кожна. Державний секретар Марко Рубіо скористався надзвичайними повноваженнями, щоб прискорити поставку, заявивши про критичну потребу ізраїльської армії в боєприпасах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Це рішення дозволило адміністрації відмовитися від стандартної процедури розгляду угоди в Конгресі, що зазвичай триває кілька тижнів, мотивуючи це інтересами національної безпеки США та необхідністю підтримки обороноздатності союзника в умовах зростаючих регіональних загроз.

Нарощування бойових спроможностей Ізраїлю

Запропонований пакет озброєнь спрямований на поповнення арсеналів ЦАХАЛу та зміцнення стримуючого фактора проти агресії в Близькосхідному регіоні. Пентагон наголошує на важливості надання Ізраїлю засобів для протидії поточним військовим викликам. Така масштабна партія важких боєприпасів дозволить ізраїльським ВПС підтримувати високу інтенсивність операцій у разі подальшої ескалації конфліктів на кількох фронтах одночасно.

Запропонований продаж покращить можливості Ізраїлю протистояти поточним та майбутнім загрозам, зміцнить його оборону та слугуватиме стримуючим фактором для регіональних загроз

– йдеться у повідомленні Державного департаменту.

США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами07.03.26, 04:00 • 460 переглядiв

Степан Гафтко

