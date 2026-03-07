Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу
Київ • УНН
Марко Рубіо скористався надзвичайними повноваженнями для постачання 12 000 бомб вагою 450 кг кожна. Рішення пояснюють критичною потребою армії Ізраїлю.
Державний департамент США офіційно затвердив запит Ізраїлю на придбання 12 000 авіаційних бомб вагою близько 450 кг кожна. Державний секретар Марко Рубіо скористався надзвичайними повноваженнями, щоб прискорити поставку, заявивши про критичну потребу ізраїльської армії в боєприпасах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Це рішення дозволило адміністрації відмовитися від стандартної процедури розгляду угоди в Конгресі, що зазвичай триває кілька тижнів, мотивуючи це інтересами національної безпеки США та необхідністю підтримки обороноздатності союзника в умовах зростаючих регіональних загроз.
Нарощування бойових спроможностей Ізраїлю
Запропонований пакет озброєнь спрямований на поповнення арсеналів ЦАХАЛу та зміцнення стримуючого фактора проти агресії в Близькосхідному регіоні. Пентагон наголошує на важливості надання Ізраїлю засобів для протидії поточним військовим викликам. Така масштабна партія важких боєприпасів дозволить ізраїльським ВПС підтримувати високу інтенсивність операцій у разі подальшої ескалації конфліктів на кількох фронтах одночасно.
Запропонований продаж покращить можливості Ізраїлю протистояти поточним та майбутнім загрозам, зміцнить його оборону та слугуватиме стримуючим фактором для регіональних загроз
США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами07.03.26, 04:00 • 460 переглядiв