США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами
Київ • УНН
Україна веде переговори зі США та Катаром щодо комплексних рішень для перехоплення "Шахедів", зокрема унікальних українських акустичних датчиків. Ці системи ідентифікують повітряні цілі за звуком на великих відстанях, використовуючи штучний інтелект.
Деталі
Українські компанії, такі як Zvook та ARes, створили розгалужені мережі сенсорів, що встановлюються на вишках стільникового зв’язку та використовують алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання звуків двигунів.
Система Zvook здатна виявляти не лише дрони, а й крилаті ракети, передаючи дані в єдину мережу ППО в режимі реального часу. Розробка від ARes дозволяє мобільним вогневим групам фіксувати наближення "Шахедів" за 5 кілометрів, що значно підвищує шанси на їх успішне знищення кулеметним вогнем або зенітними установками.
Комплексний підхід до захисту територій
Окрім стаціонарних систем, Україна пропонує портативні комплекси, як–от Fenek, які автоматично визначають тип, швидкість та координати не лише літальних апаратів, а й гелікоптерів чи наземної техніки.
Високий рівень ідентифікації забезпечується величезною базою звукових сигнатур, накопиченою за роки повномасштабної війни. Поєднання таких засобів виявлення із дронами-перехоплювачами створює багаторівневу систему захисту, яка є значно дешевшою та ефективнішою за використання дороговартісних зенітних ракет проти масованих атак БпЛА.
