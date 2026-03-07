США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами

$43.810.0950.900.07
01:30 • 468 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 8150 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 33456 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 41218 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 35064 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 58605 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 26898 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24691 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23183 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20915 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 9838 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога6 березня, 19:12 • 9152 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала УгорщинаPhoto6 березня, 19:45 • 7790 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку21:07 • 5508 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною23:51 • 10456 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 26800 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 33775 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 58604 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 36136 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 44246 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Угорщина
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 9862 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 13112 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 31303 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 27793 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 29461 перегляди
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна веде переговори зі США та Катаром щодо комплексних рішень для перехоплення "Шахедів", зокрема унікальних українських акустичних датчиків. Ці системи ідентифікують повітряні цілі за звуком на великих відстанях, використовуючи штучний інтелект.

США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами
Фото: Brave 1

Україна розпочала перемовини зі Сполученими Штатами та Катаром щодо надання комплексних рішень для перехоплення далекобійних безпілотників типу "Шахед". Окрім зенітних дронів та засобів РЕБ, іноземних партнерів зацікавили унікальні українські акустичні датчики, які здатні ідентифікувати повітряні цілі за звуком на великих відстанях. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Українські компанії, такі як Zvook та ARes, створили розгалужені мережі сенсорів, що встановлюються на вишках стільникового зв’язку та використовують алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання звуків двигунів.

Система Zvook здатна виявляти не лише дрони, а й крилаті ракети, передаючи дані в єдину мережу ППО в режимі реального часу. Розробка від ARes дозволяє мобільним вогневим групам фіксувати наближення "Шахедів" за 5 кілометрів, що значно підвищує шанси на їх успішне знищення кулеметним вогнем або зенітними установками.

Комплексний підхід до захисту територій

Окрім стаціонарних систем, Україна пропонує портативні комплекси, як–от Fenek, які автоматично визначають тип, швидкість та координати не лише літальних апаратів, а й гелікоптерів чи наземної техніки.

Високий рівень ідентифікації забезпечується величезною базою звукових сигнатур, накопиченою за роки повномасштабної війни. Поєднання таких засобів виявлення із дронами-перехоплювачами створює багаторівневу систему захисту, яка є значно дешевшою та ефективнішою за використання дороговартісних зенітних ракет проти масованих атак БпЛА.

Українці можуть розпочати роботу найближчими днями після запиту США на допомогу в захисті баз і сил на Близькому Сході - Reuters06.03.26, 14:57 • 4130 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Армія США
Катар
Україна