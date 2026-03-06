Українці можуть розпочати роботу найближчими днями після запиту США на допомогу в захисті баз і сил на Близькому Сході - Reuters

Українці можуть розпочати роботу "у найближчі кілька днів" після запиту США на допомогу в захисті своїх баз та солдатів у певних країнах Близького Сходу, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, знайомого з цим питанням, "США зробили запит на допомогу в захисті своїх баз та солдатів у певних країнах регіону", джерело повідомило, що "Зеленський доручив своїм військовим зробити це".

За словами джерела, українці розпочнуть роботу "в найближчі кілька днів".

У телефонному інтерв'ю Reuters у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що прийме допомогу від будь-якої країни, коли його запитали про пропозицію Зеленського щодо підтримки в захисті від іранських безпілотників.

Доповнення

Перед цим Президент України Володимир Зеленський повідомив про отриманий запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. І що він "доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку".