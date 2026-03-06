$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 592 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 2536 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 3810 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 11210 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 12456 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 14793 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16033 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 14976 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13558 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20862 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Меню
Українці можуть розпочати роботу найближчими днями після запиту США на допомогу в захисті баз і сил на Близькому Сході - Reuters

Київ • УНН

 • 422 перегляди

США звернулися до України за допомогою у захисті своїх баз та солдатів на Близькому Сході. Українські фахівці розпочнуть роботу найближчими днями.

Українці можуть розпочати роботу найближчими днями після запиту США на допомогу в захисті баз і сил на Близькому Сході - Reuters

Українці можуть розпочати роботу "у найближчі кілька днів" після запиту США на допомогу в захисті своїх баз та солдатів у певних країнах Близького Сходу, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами джерела, знайомого з цим питанням, "США зробили запит на допомогу в захисті своїх баз та солдатів у певних країнах регіону", джерело повідомило, що "Зеленський доручив своїм військовим зробити це".

За словами джерела, українці розпочнуть роботу "в найближчі кілька днів".

У телефонному інтерв'ю Reuters у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що прийме допомогу від будь-якої країни, коли його запитали про пропозицію Зеленського щодо підтримки в захисті від іранських безпілотників.

Доповнення

Перед цим Президент України Володимир Зеленський повідомив про отриманий запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. І що він "доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна