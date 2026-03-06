Украинцы могут начать работу в ближайшие дни после запроса США о помощи в защите баз и сил на Ближнем Востоке - Reuters

Украинцы могут начать работу "в ближайшие несколько дней" после запроса США о помощи в защите своих баз и солдат в определенных странах Ближнего Востока, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам источника, знакомого с этим вопросом, "США сделали запрос на помощь в защите своих баз и солдат в определенных странах региона", источник сообщил, что "Зеленский поручил своим военным сделать это".

По словам источника, украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней".

В телефонном интервью Reuters в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что примет помощь от любой страны, когда его спросили о предложении Зеленского о поддержке в защите от иранских беспилотников.

Дополнение

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полученном запросе от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. И что он "поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность".