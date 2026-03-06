$43.810.09
13:05 • 2082 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 6104 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 5522 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 12076 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 13220 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 15319 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16492 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15178 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13687 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20959 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Украинцы могут начать работу в ближайшие дни после запроса США о помощи в защите баз и сил на Ближнем Востоке - Reuters

Киев • УНН

 • 868 просмотра

США обратились к Украине за помощью в защите своих баз и солдат на Ближнем Востоке. Украинские специалисты приступят к работе в ближайшие дни.

Украинцы могут начать работу в ближайшие дни после запроса США о помощи в защите баз и сил на Ближнем Востоке - Reuters

Украинцы могут начать работу "в ближайшие несколько дней" после запроса США о помощи в защите своих баз и солдат в определенных странах Ближнего Востока, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам источника, знакомого с этим вопросом, "США сделали запрос на помощь в защите своих баз и солдат в определенных странах региона", источник сообщил, что "Зеленский поручил своим военным сделать это".

По словам источника, украинцы начнут работу "в ближайшие несколько дней".

В телефонном интервью Reuters в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что примет помощь от любой страны, когда его спросили о предложении Зеленского о поддержке в защите от иранских беспилотников.

Дополнение

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полученном запросе от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. И что он "поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина