Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги

Для стабилизации рынка Укрнафта будет временно продавать топливо с минимальной наценкой, а АМКУ и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценами, чтобы избежать манипуляций с завышением стоимости, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Свириденко сообщила о координационном совещании с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила она.

Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику