Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Укрнафта будет продавать горючее с минимальной наценкой. АМКУ и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценами.
Для стабилизации рынка Укрнафта будет временно продавать топливо с минимальной наценкой, а АМКУ и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценами, чтобы избежать манипуляций с завышением стоимости, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
Свириденко сообщила о координационном совещании с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.
"Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила она.
Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику
"Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - сообщила Свириденко.
Отдельно первому вице-премьер-министру - министру энергетики поручено вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом "уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер". "Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", - указала она.
"Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок", - отметила Свириденко.
