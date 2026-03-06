$43.810.09
12:50 • 548 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 2406 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 10438 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 11709 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 14158 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 15515 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 14600 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 13367 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20689 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 33395 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 14095 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 16114 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 20152 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 8188 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 15332 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 554 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 7488 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 15518 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 39778 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 71123 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Укрнафта будет продавать горючее с минимальной наценкой. АМКУ и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценами.

Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги

Для стабилизации рынка Укрнафта будет временно продавать топливо с минимальной наценкой, а АМКУ и Госпродпотребслужбе поручено усилить контроль за ценами, чтобы избежать манипуляций с завышением стоимости, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

Свириденко сообщила о координационном совещании с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - отметила она.

Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику

- написала Свириденко.

Украина готовит стратегический резерв горючего - озвучены детали нового закона04.03.26, 17:12 • 4958 просмотров

"Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка", - сообщила Свириденко.

Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо04.03.26, 21:36 • 84457 просмотров

Отдельно первому вице-премьер-министру - министру энергетики поручено вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом "уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер". "Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", - указала она.

Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая05.03.26, 14:41 • 72906 просмотров

"Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок", - отметила Свириденко.

Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине04.03.26, 15:52 • 87376 просмотров

Юлия Шрамко

