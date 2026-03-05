Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото

$43.720.26
17:43 • 1686 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
17:39 • 3016 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
12:41 • 26580 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 54169 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 38261 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
5 марта, 12:00 • 38089 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
5 марта, 11:33 • 59169 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 08:05 • 24386 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47676 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77781 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Киев • УНН

 • 52 просмотра

Американская актриса Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двух лет, опубликовав серию откровенных фотографий. Звезда позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками и туфлями на платформе.

Американская актриса Меган Фокс снова активизировалась в соцсетях после длительной паузы. 3 марта звезда впервые за почти два года опубликовала новую запись в Instagram, поделившись серией откровенных фотографий и фактически сообщив о своем возвращении на платформу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.

На снимках актриса позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колена и туфлями на высокой платформе.

Возвращение знаменитости в Instagram произошло незадолго до ее 40-летия — актриса будет отмечать его 16 марта. Стоит напомнить, что в прошлом году, когда Фокс праздновала 38-й день рождения, она полностью очистила свой профиль, удалив все предыдущие записи и подписки.

Помимо основной публикации, актриса также разместила первую сторис после длительного перерыва.

"Я жива, только что появились новые фотографии", — написала она.

В комментариях подписчики активно поздравляют Фокс с возвращением в соцсети и надеются, что теперь звезда чаще будет делиться новым контентом.

Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона04.03.26, 14:28 • 53566 просмотров

Станислав Кармазин

Социальная сеть
Фильм
Сериал