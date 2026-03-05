Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
Киев • УНН
Американская актриса Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двух лет, опубликовав серию откровенных фотографий. Звезда позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками и туфлями на платформе.
Американская актриса Меган Фокс снова активизировалась в соцсетях после длительной паузы. 3 марта звезда впервые за почти два года опубликовала новую запись в Instagram, поделившись серией откровенных фотографий и фактически сообщив о своем возвращении на платформу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.
На снимках актриса позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колена и туфлями на высокой платформе.
Возвращение знаменитости в Instagram произошло незадолго до ее 40-летия — актриса будет отмечать его 16 марта. Стоит напомнить, что в прошлом году, когда Фокс праздновала 38-й день рождения, она полностью очистила свой профиль, удалив все предыдущие записи и подписки.
Помимо основной публикации, актриса также разместила первую сторис после длительного перерыва.
"Я жива, только что появились новые фотографии", — написала она.
В комментариях подписчики активно поздравляют Фокс с возвращением в соцсети и надеются, что теперь звезда чаще будет делиться новым контентом.
