$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:00 • 292 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 2976 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 11543 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 33253 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 65874 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 73970 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 78369 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42435 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39240 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61176 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.9м/с
55%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема5 марта, 02:39 • 8924 просмотра
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 14546 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 76082 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 7100 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 13229 просмотра
публикации
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 2976 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 13251 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 44777 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 73970 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 78369 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 1070 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 24454 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 40643 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 44459 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 51409 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times

Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"

Киев • УНН

 • 282 просмотра

СБУ раскрыла детали поражения фрегата "адмирал эссен" во время атаки на Новороссийск 2 марта. Корабль получил критические повреждения, что ограничивает его возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"

Служба безопасности Украины раскрыла детали поражения российского фрегата "Адмирал Эссен" во время атаки на порт Новороссийска в ночь на 2 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.

Детали

Данный корабль является носителем восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля. В результате этого:

  • Взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
    • Поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
      • Поражены радары подсветки целей ЗР-90 «Орех», входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
        • Вероятно поврежден основной обзорный радар «Фрегат-М2М», который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

          В ходе операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов - это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд. Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины

          - сообщили в Службе безопасности.

          Напомним

          Во время атаки на Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ и Силы обороны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль", а также повредили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

          Павел Башинский

          Война в УкраинеНовости Мира
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          «Калибр» (семейство ракет)
          Служба безопасности Украины