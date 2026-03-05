Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Киев • УНН
СБУ раскрыла детали поражения фрегата "адмирал эссен" во время атаки на Новороссийск 2 марта. Корабль получил критические повреждения, что ограничивает его возможность применять крылатые ракеты "Калибр".
Служба безопасности Украины раскрыла детали поражения российского фрегата "Адмирал Эссен" во время атаки на порт Новороссийска в ночь на 2 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Детали
Данный корабль является носителем восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля. В результате этого:
- Взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и
рассеивателей радиосигнала;
- Поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25,
который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
- Поражены радары подсветки целей ЗР-90 «Орех», входящие
в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
- Вероятно поврежден основной обзорный радар
«Фрегат-М2М», который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
В ходе операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов - это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд. Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины
Напомним
Во время атаки на Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ и Силы обороны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль", а также повредили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".