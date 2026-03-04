$43.450.22
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 11510 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 38631 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 68270 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 58190 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 62925 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59210 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33882 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28321 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26110 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В ночь на 2 марта СБУ и Силы обороны поразили морской тральщик "валентин пикуль", а также повредили противолодочные корабли "ейск" и "касимов". В результате атаки ликвидированы трое и ранены 14 российских моряков.

СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске

В ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "валентин пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "ейск" и "касимов", сообщает УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Подробности

Кроме того, были ликвидированы трое российских моряков, а еще 14 - ранены.

Во время атаки также был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности - в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно - ни на море, ни на суше, ни в тылу

- сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнительно

Из-за атаки более 200 БПЛА на российский город новороссийск были повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Сообщалось о гибели 3 российских военных, еще 16 ранены.

Напомним

США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане.

Павел Башинский

