СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске

В ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "валентин пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "ейск" и "касимов", сообщает УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Подробности

Кроме того, были ликвидированы трое российских моряков, а еще 14 - ранены.

Во время атаки также был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности - в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно - ни на море, ни на суше, ни в тылу - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнительно

Из-за атаки более 200 БПЛА на российский город новороссийск были повреждены 5 кораблей, среди них 2 носителя ракет "Калибр". Сообщалось о гибели 3 российских военных, еще 16 ранены.

Напомним

США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане.