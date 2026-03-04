Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины

$43.230.13
3 марта, 18:22 • 15511 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 29134 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 24534 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 30406 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 34691 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 23566 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 22049 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23891 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34337 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 115863 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон3 марта, 20:00 • 5750 просмотра
путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ3 марта, 20:11 • 7826 просмотра
В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИVideo3 марта, 20:19 • 6842 просмотра
11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД3 марта, 21:09 • 5486 просмотра
В Иране избрали нового Верховного лидера страны3 марта, 21:33 • 15234 просмотра
публикации
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 61245 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 61991 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto

Эксклюзив

2 марта, 16:02 • 115858 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 115858 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 77764 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Дубай
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 11516 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 16297 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 22007 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 35847 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 42649 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение МПК запретить украинской сборной форму с картой Украины. Он назвал это политически мотивированным и призвал к бойкоту церемонии открытия Зимних паралимпийских игр-2026.

Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить украинской сборной выступать в форме с изображением карты Украины в ее международно признанных границах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы ведомства в соцсети Х.

Детали

По словам главы МИД, такое решение является политически мотивированным и противоречит международному праву.

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины выступать в национальной форме из-за изображения карты Украины в ее международно признанных границах. Нет той моральной границы, которую не были бы готовы переступить бюрократы МПК. Они готовы действовать вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, территориальной целостности Украины и международному праву - лишь чтобы угодить российским военным преступникам

- заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что действия МПК фактически игнорируют резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которые подтверждают территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме этого, Сибига призвал международное сообщество и национальные паралимпийские комитеты осудить решение МПК и рассмотреть возможность бойкота церемонии открытия Зимних паралимпийских игр-2026.

По его словам, речь идет не только о спортивной символике, а о фундаментальных принципах международного права и недопустимости "спортивного отмывания" военных преступлений.

Контекст

Скандал вокруг решения МПК может иметь серьезные репутационные последствия для организации накануне Паралимпиады-2026 и обострить дискуссию относительно участия представителей государств-агрессоров в международных соревнованиях.

Напомним

Международный паралимпийский комитет не разрешил украинской сборной использовать форму с изображением карты Украины в границах 1991 года.

11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД03.03.26, 23:09 • 5544 просмотра

Станислав Кармазин

СпортПолитика
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Украина