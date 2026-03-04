Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение МПК запретить украинской сборной форму с картой Украины. Он назвал это политически мотивированным и призвал к бойкоту церемонии открытия Зимних паралимпийских игр-2026.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить украинской сборной выступать в форме с изображением карты Украины в ее международно признанных границах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы ведомства в соцсети Х.
Детали
По словам главы МИД, такое решение является политически мотивированным и противоречит международному праву.
Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины выступать в национальной форме из-за изображения карты Украины в ее международно признанных границах. Нет той моральной границы, которую не были бы готовы переступить бюрократы МПК. Они готовы действовать вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, территориальной целостности Украины и международному праву - лишь чтобы угодить российским военным преступникам
Министр подчеркнул, что действия МПК фактически игнорируют резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которые подтверждают территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Кроме этого, Сибига призвал международное сообщество и национальные паралимпийские комитеты осудить решение МПК и рассмотреть возможность бойкота церемонии открытия Зимних паралимпийских игр-2026.
По его словам, речь идет не только о спортивной символике, а о фундаментальных принципах международного права и недопустимости "спортивного отмывания" военных преступлений.
Контекст
Скандал вокруг решения МПК может иметь серьезные репутационные последствия для организации накануне Паралимпиады-2026 и обострить дискуссию относительно участия представителей государств-агрессоров в международных соревнованиях.
Напомним
Международный паралимпийский комитет не разрешил украинской сборной использовать форму с изображением карты Украины в границах 1991 года.
11 стран и ЕС сообщили о решении бойкотировать открытие Паралимпийских игр - МИД03.03.26, 23:09 • 5544 просмотра