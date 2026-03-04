$43.230.13
3 березня, 18:22 • 16353 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 31043 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 25419 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 31251 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 35315 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 23751 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 22180 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23931 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34361 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 116349 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення МПК заборонити українській збірній форму з мапою України. Він назвав це політично вмотивованим та закликав до бойкоту церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор-2026.

Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) заборонити українській збірній виступати у формі із зображенням мапи України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пост очільника відомства у соцмережі Х.

Деталі

За словами глави МЗС, таке рішення є політично вмотивованим та суперечить міжнародному праву.

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України виступати у національній формі через зображення мапи України в її міжнародно визнаних кордонах. Немає тієї моральної межі, яку не були б готові переступити бюрократи МПК. Вони готові діяти всупереч резолюціям Генеральної асамблеї ООН, територіальній цілісності України та міжнародному праву - лише щоб догодити російським воєнним злочинцям

- заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що дії МПК фактично ігнорують резолюції Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Окрім цього, Сибіга закликав міжнародну спільноту та національні паралімпійські комітети засудити рішення МПК і розглянути можливість бойкоту церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор-2026.

За його словами, йдеться не лише про спортивну символіку, а про фундаментальні принципи міжнародного права та неприпустимість "спортивного відмивання" воєнних злочинів.

Контекст

Скандал навколо рішення МПК може мати серйозні репутаційні наслідки для організації напередодні Паралімпіади-2026 та загострити дискусію щодо участі представників держав-агресорів у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо

Міжнародний паралімпійський комітет не дозволив українській збірній використовувати форму із зображенням карти України в кордонах 1991 року.

11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор - МЗС03.03.26, 23:09 • 5676 переглядiв

Станіслав Кармазін

СпортПолітика
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Україна