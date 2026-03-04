Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення МПК заборонити українській збірній форму з мапою України. Він назвав це політично вмотивованим та закликав до бойкоту церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор-2026.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) заборонити українській збірній виступати у формі із зображенням мапи України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пост очільника відомства у соцмережі Х.
Деталі
За словами глави МЗС, таке рішення є політично вмотивованим та суперечить міжнародному праву.
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України виступати у національній формі через зображення мапи України в її міжнародно визнаних кордонах. Немає тієї моральної межі, яку не були б готові переступити бюрократи МПК. Вони готові діяти всупереч резолюціям Генеральної асамблеї ООН, територіальній цілісності України та міжнародному праву - лише щоб догодити російським воєнним злочинцям
Міністр наголосив, що дії МПК фактично ігнорують резолюції Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Окрім цього, Сибіга закликав міжнародну спільноту та національні паралімпійські комітети засудити рішення МПК і розглянути можливість бойкоту церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор-2026.
За його словами, йдеться не лише про спортивну символіку, а про фундаментальні принципи міжнародного права та неприпустимість "спортивного відмивання" воєнних злочинів.
Контекст
Скандал навколо рішення МПК може мати серйозні репутаційні наслідки для організації напередодні Паралімпіади-2026 та загострити дискусію щодо участі представників держав-агресорів у міжнародних змаганнях.
Нагадаємо
Міжнародний паралімпійський комітет не дозволив українській збірній використовувати форму із зображенням карти України в кордонах 1991 року.
11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор - МЗС03.03.26, 23:09 • 5676 переглядiв