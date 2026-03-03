$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
16:32 • 13861 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
15:45 • 16056 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 21865 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 27839 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 21191 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55 • 20105 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23155 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33768 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 111336 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор - МЗС

Київ • УНН

 • 104 перегляди

11 країн та ЄС вирішили бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор в Італії через допуск російських та білоруських спортсменів з їхніми прапорами та гімнами.

11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор - МЗС

11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор через участь російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН

Уже 11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії, через присутність росіян і білорусів, яких Міжнародний паралімпійський комітет допустив до змагань з їхніми прапорами та гімнами 

- йдеться в повідомленні. 

Міністр Андрій Сибіга зазначив, що "вдячний Німецькому паралімпійського комітету за його чітке, ціннісне рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року". 

Я також дякую державній міністерці спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн за рішення не брати участь в церемонії, а також за чітку підтримку цієї лінії Федеральним урядом. Німеччина демонструє принципове лідерство та бере на себе відповідальність, відіграючи сильну лідерську роль у європейському спорті. Гідність не може бути предметом переговорів 

- додав міністр. 

За його словами, вже 11 країн та ЄС ухвалили єдине морально правильне рішення бойкотувати церемонію відкриття, на якій майорітимуть закривавлені російські та білоруські прапори. Ми дякуємо всім їм і закликаємо всіх інших приєднатися.

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів24.02.26, 20:11 • 4137 переглядiв

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що офіційно звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Пані Кірсті Ковентрі та до президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс через рішення, що суперечать цінностям Олімпійського та Паралімпійського руху.

Дозволяти символіку росії та білорусі, поки військові країни-агресора катують і вбивають, - це не нейтралітет, а моральна співучасть у замовчуванні злочинів. І саме на цьому тлі особливо цинічними виглядають останні рішення комітету. Дискваліфікація Владислава Гераскевича за вшанування пам’яті загиблих українських спортсменів — це покарання за людяність. Тобто з однієї сторони ми "караємо" людину за повагу, а з іншої сторони - дозволяємо державі-агресору виставляти свої прапори та гімни на міжнародній арені 

- зазначив Лубінець. 

Нагадаємо 

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.

Павло Башинський

СпортСвіт
