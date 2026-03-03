11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор - МЗС

11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор через участь російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Уже 11 країн та ЄС повідомили про рішення бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор, що незабаром стартують у Італії, через присутність росіян і білорусів, яких Міжнародний паралімпійський комітет допустив до змагань з їхніми прапорами та гімнами

Міністр Андрій Сибіга зазначив, що "вдячний Німецькому паралімпійського комітету за його чітке, ціннісне рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року".

Я також дякую державній міністерці спорту та волонтерства Німеччини Крістіані Шендерляйн за рішення не брати участь в церемонії, а також за чітку підтримку цієї лінії Федеральним урядом. Німеччина демонструє принципове лідерство та бере на себе відповідальність, відіграючи сильну лідерську роль у європейському спорті. Гідність не може бути предметом переговорів

За його словами, вже 11 країн та ЄС ухвалили єдине морально правильне рішення бойкотувати церемонію відкриття, на якій майорітимуть закривавлені російські та білоруські прапори. Ми дякуємо всім їм і закликаємо всіх інших приєднатися.

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що офіційно звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Пані Кірсті Ковентрі та до президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс через рішення, що суперечать цінностям Олімпійського та Паралімпійського руху.

Дозволяти символіку росії та білорусі, поки військові країни-агресора катують і вбивають, - це не нейтралітет, а моральна співучасть у замовчуванні злочинів. І саме на цьому тлі особливо цинічними виглядають останні рішення комітету. Дискваліфікація Владислава Гераскевича за вшанування пам’яті загиблих українських спортсменів — це покарання за людяність. Тобто з однієї сторони ми "караємо" людину за повагу, а з іншої сторони - дозволяємо державі-агресору виставляти свої прапори та гімни на міжнародній арені