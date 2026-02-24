Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів
Київ • УНН
Фінський паралімпійський комітет відмовився від участі в урочистостях відкриття Паралімпіади-2026. Це рішення є протестом проти повернення російських та білоруських спортсменів до змагань під національною символікою.
Фінський паралімпійський комітет офіційно відмовився від участі в урочистостях з нагоди відкриття Ігор на знак протесту проти повернення агресорів до змагань під національною символікою. Таке рішення є актом солідарності з Україною та відповіддю на заклики міжнародної спільноти щодо недопустимості легітимізації представників рф та білорусі у світовому спорті. Про це пише УНН.
Деталі
Бойкот є мінімальним кроком солідарності з Україною і відповідає її заклику
Протест проти рішень Міжнародного паралімпійського комітету
Попри участь фінських атлетів у самих змаганнях, ігнорування офіційної церемонії стане демонстративним кроком проти політики Міжнародного паралімпійського комітету.
Фінська сторона вважає допуск спортсменів з країн0агресорок під їхніми державними прапорами помилковим кроком, що суперечить олімпійським цінностям. Таким чином Гельсінкі приєднується до низки країн, які шукають способи висловити свою незгоду з присутністю представників росії та білорусі на італійських майданчиках.
Формат участі України та міжнародна координація
Паралімпіада-2026, що розпочнеться 6 березня в Італії, проходитиме в умовах серйозної політичної напруженості. Україна також підтвердила свою участь у спортивній частині ігор, проте, як і Фінляндія, відмовиться від присутності на офіційних церемоніях та спільних заходах.
Координація дій між національними комітетами різних держав спрямована на те, щоб максимально привернути увагу світу до війни в Україні та домогтися повної ізоляції агресора в міжнародному спортивному просторі.
