Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів

$43.300.02
51.010.09
ukenru
17:32 • 1630 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 5708 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 10465 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11829 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11910 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 19883 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13031 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31355 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21137 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19083 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 17137 перегляди
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24 лютого, 09:24 • 4446 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 22264 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 13718 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 6238 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 19887 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31358 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 49871 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 68764 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 71701 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Білорусь
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 2974 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 6258 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 13727 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26516 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24227 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Фінський паралімпійський комітет відмовився від участі в урочистостях відкриття Паралімпіади-2026. Це рішення є протестом проти повернення російських та білоруських спортсменів до змагань під національною символікою.

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів

Фінський паралімпійський комітет офіційно відмовився від участі в урочистостях з нагоди відкриття Ігор на знак протесту проти повернення агресорів до змагань під національною символікою. Таке рішення є актом солідарності з Україною та відповіддю на заклики міжнародної спільноти щодо недопустимості легітимізації представників рф та білорусі у світовому спорті. Про це пише УНН.

Деталі

Бойкот є мінімальним кроком солідарності з Україною і відповідає її заклику

– наголосила голова Фінського паралімпійського комітету Сарі Раутіо, пояснюючи позицію організації.

Протест проти рішень Міжнародного паралімпійського комітету

Попри участь фінських атлетів у самих змаганнях, ігнорування офіційної церемонії стане демонстративним кроком проти політики Міжнародного паралімпійського комітету.

Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі21.02.26, 01:16 • 4834 перегляди

Фінська сторона вважає допуск спортсменів з країн0агресорок під їхніми державними прапорами помилковим кроком, що суперечить олімпійським цінностям. Таким чином Гельсінкі приєднується до низки країн, які шукають способи висловити свою незгоду з присутністю представників росії та білорусі на італійських майданчиках.

Формат участі України та міжнародна координація

Паралімпіада-2026, що розпочнеться 6 березня в Італії, проходитиме в умовах серйозної політичної напруженості. Україна також підтвердила свою участь у спортивній частині ігор, проте, як і Фінляндія, відмовиться від присутності на офіційних церемоніях та спільних заходах.

Координація дій між національними комітетами різних держав спрямована на те, щоб максимально привернути увагу світу до війни в Україні та домогтися повної ізоляції агресора в міжнародному спортивному просторі.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-202624.02.26, 13:13 • 2786 переглядiв

Степан Гафтко

СпортСвіт
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Гельсінкі
Фінляндія
Італія
Україна