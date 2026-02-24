Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:23 • 100 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 2284 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 6522 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10841 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12153 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12146 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 20221 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13110 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31632 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21186 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
91%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 17414 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 4782 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 22560 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14050 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 6832 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 20221 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31632 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50133 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 68966 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 71883 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Латвия
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3186 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 6862 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14067 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26626 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24336 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Финский паралимпийский комитет отказался от участия в торжествах открытия Паралимпиады-2026. Это решение является протестом против возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой.

Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Финский паралимпийский комитет официально отказался от участия в торжествах по случаю открытия Игр в знак протеста против возвращения агрессоров к соревнованиям под национальной символикой. Такое решение является актом солидарности с Украиной и ответом на призывы международного сообщества относительно недопустимости легитимизации представителей РФ и Беларуси в мировом спорте. Об этом пишет УНН.

Детали

Бойкот является минимальным шагом солидарности с Украиной и соответствует ее призыву

– подчеркнула председатель Финского паралимпийского комитета Сари Раутио, объясняя позицию организации.

Протест против решений Международного паралимпийского комитета

Несмотря на участие финских атлетов в самих соревнованиях, игнорирование официальной церемонии станет демонстративным шагом против политики Международного паралимпийского комитета.

Чешские паралимпийцы будут бойкотировать церемонию открытия Игр из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси21.02.26, 01:16 • 4834 просмотра

Финская сторона считает допуск спортсменов из стран-агрессоров под их государственными флагами ошибочным шагом, противоречащим олимпийским ценностям. Таким образом Хельсинки присоединяется к ряду стран, которые ищут способы выразить свое несогласие с присутствием представителей России и Беларуси на итальянских площадках.

Формат участия Украины и международная координация

Паралимпиада-2026, которая начнется 6 марта в Италии, будет проходить в условиях серьезной политической напряженности. Украина также подтвердила свое участие в спортивной части игр, однако, как и Финляндия, откажется от присутствия на официальных церемониях и совместных мероприятиях.

Координация действий между национальными комитетами разных государств направлена на то, чтобы максимально привлечь внимание мира к войне в Украине и добиться полной изоляции агрессора в международном спортивном пространстве.

"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-202624.02.26, 13:13 • 2808 просмотров

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Хельсинки
Финляндия
Италия
Украина