Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Киев • УНН
Финский паралимпийский комитет отказался от участия в торжествах открытия Паралимпиады-2026. Это решение является протестом против возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой.
Финский паралимпийский комитет официально отказался от участия в торжествах по случаю открытия Игр в знак протеста против возвращения агрессоров к соревнованиям под национальной символикой. Такое решение является актом солидарности с Украиной и ответом на призывы международного сообщества относительно недопустимости легитимизации представителей РФ и Беларуси в мировом спорте. Об этом пишет УНН.
Детали
Бойкот является минимальным шагом солидарности с Украиной и соответствует ее призыву
Протест против решений Международного паралимпийского комитета
Несмотря на участие финских атлетов в самих соревнованиях, игнорирование официальной церемонии станет демонстративным шагом против политики Международного паралимпийского комитета.
Финская сторона считает допуск спортсменов из стран-агрессоров под их государственными флагами ошибочным шагом, противоречащим олимпийским ценностям. Таким образом Хельсинки присоединяется к ряду стран, которые ищут способы выразить свое несогласие с присутствием представителей России и Беларуси на итальянских площадках.
Формат участия Украины и международная координация
Паралимпиада-2026, которая начнется 6 марта в Италии, будет проходить в условиях серьезной политической напряженности. Украина также подтвердила свое участие в спортивной части игр, однако, как и Финляндия, откажется от присутствия на официальных церемониях и совместных мероприятиях.
Координация действий между национальными комитетами разных государств направлена на то, чтобы максимально привлечь внимание мира к войне в Украине и добиться полной изоляции агрессора в международном спортивном пространстве.
