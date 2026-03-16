Трамп оценил вероятность применения Израилем ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что, по его мнению, Израиль не применит ядерное оружие в войне с Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Израиль этого не сделает. Израиль никогда этого не сделает», — сказал президент США в Белом доме.

В США не знают, жив ли верховный лидер Ирана - Трамп

Добавим

Дэвид Сакс, главный специалист Белого дома по искусственному интеллекту и криптографии, недавно в интервью предположил, что «надо опасаться эскалации войны со стороны Израиля, если он задумается о применении ядерного оружия».

Замечания Трампа прозвучали после того, как он вчера заявил, что США и Израиль в целом придерживаются одинаковых военных целей, хотя и признал, что их задачи могут быть не идентичными.

«Отношения очень хорошие. Вооруженные силы очень хорошо скоординированы», — сказал Трамп журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One.

Трамп обвинил союзников в нелояльности из-за отказа сопровождать танкеры в Ормузском проливе