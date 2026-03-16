В США не знают, жив ли верховный лидер Ирана - Трамп
Киев • УНН
Президент США заявил об отсутствии Моджтабы Хаменеи на публике после назначения. Лидер Ирана получил травмы во время недавних бомбардировок США.
Президент США Дональд Трамп не знает, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике в течение нескольких дней после объявления о его назначении, передает УНН со ссылкой на CNN.
Многие говорят, что он сильно изуродован — говорят, что он потерял ногу, одну ногу, и что он очень сильно пострадал, другие говорят, что он мертв, никто не говорит, что он на 100% здоров
Итак, это может быть по многим разным причинам. Мы не знаем… мертв он или нет. Теперь, когда о его назначении объявлено, я скажу, что его никто не видел, что необычно
Добавим
Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, 56-летний Хаменеи также получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице.
Отсутствие лидера на публике привело к многочисленным предположениям о его статусе. В понедельник газета New York Post сообщила, что Трампа проинформировали о возможной гомосексуальности Хаменеи — сообщение, которое директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг перепостил в X, написав: "В последнее время из Тегерана поступают интересные сообщения".