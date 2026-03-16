В США не знают, жив ли верховный лидер Ирана - Трамп

Президент США Дональд Трамп не знает, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике в течение нескольких дней после объявления о его назначении, передает УНН со ссылкой на CNN.

Многие говорят, что он сильно изуродован — говорят, что он потерял ногу, одну ногу, и что он очень сильно пострадал, другие говорят, что он мертв, никто не говорит, что он на 100% здоров — сказал Трамп в Восточном зале Белого дома.

Итак, это может быть по многим разным причинам. Мы не знаем… мертв он или нет. Теперь, когда о его назначении объявлено, я скажу, что его никто не видел, что необычно — продолжил президент США.

Добавим

Хаменеи получил перелом стопы и другие незначительные травмы в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, 56-летний Хаменеи также получил синяк под левым глазом, а также небольшие рваные раны на лице.

Отсутствие лидера на публике привело к многочисленным предположениям о его статусе. В понедельник газета New York Post сообщила, что Трампа проинформировали о возможной гомосексуальности Хаменеи — сообщение, которое директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг перепостил в X, написав: "В последнее время из Тегерана поступают интересные сообщения".