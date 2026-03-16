У США не знають, чи живий верховний лідер Ірану - Трамп

Президент США Дональд Трамп не знає, чи взагалі живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який не з'являвся на публіці протягом декількох днів після оголошення про його призначення, передає УНН із посиланням на CNN.

Багато хто говорить, що він сильно понівечений - кажуть, що він втратив ногу, одну ногу, і що він дуже сильно постраждав, інші кажуть, що він мертвий, ніхто не говорить, що він на 100% здоровий - сказав Трамп у Східному залі Білого дому.

Отже, це може бути з багатьох різних причин. Ми не знаємо… мертвий він чи ні. Тепер, коли про його призначення оголошено, я скажу, що його ніхто не бачив, що є незвичайним — продовжив президент США.

Хаменеї отримав перелом стопи та інші незначні травми в перший день бомбардувань з боку США та Ізраїлю, повідомило CNN джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерела, 56-річний Хаменеї також отримав синець під лівим оком, а також невеликі рвані рани на обличчі.

Немає проблем: в МЗС Ірану зробили заяву щодо стану нового лідера Мотджаби Хаменеї

Відсутність лідера на публіці призвела до численних припущень про його статус. У понеділок газета New York Post повідомила, що Трампа проінформували про можливу гомосексуальність Хаменеї — повідомлення, яке директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг перепостив у X, написавши: "Останнім часом із Тегерана надходять цікаві повідомлення".