У США не знають, чи живий верховний лідер Ірану - Трамп

17:55 • 3036 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
17:43 • 7688 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16:39 • 8858 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
15:36 • 12025 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 12878 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 20699 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 11958 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15440 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26348 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 48846 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Каллас відповіла на слова Трампа з попередженням союзникам щодо Ормузької протоки зі згадкою про Україну16 березня, 08:57 • 9820 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 29958 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 23507 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 20440 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки15:07 • 10990 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16:16 • 8004 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 20704 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 20641 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 23707 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 30171 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 30677 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 41490 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 45825 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 51837 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 45588 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

У США не знають, чи живий верховний лідер Ірану - Трамп

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Президент США заявив про відсутність Моджтаби Хаменеї на публіці після призначення. Лідер Ірану отримав травми під час нещодавніх бомбардувань США.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи взагалі живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який не з'являвся на публіці протягом декількох днів після оголошення про його призначення, передає УНН із посиланням на CNN.

Багато хто говорить, що він сильно понівечений - кажуть, що він втратив ногу, одну ногу, і що він дуже сильно постраждав, інші кажуть, що він мертвий, ніхто не говорить, що він на 100% здоровий 

- сказав Трамп у Східному залі Білого дому.

Отже, це може бути з багатьох різних причин. Ми не знаємо… мертвий він чи ні. Тепер, коли про його призначення оголошено, я скажу, що його ніхто не бачив, що є незвичайним 

— продовжив президент США.

Додамо

Хаменеї отримав перелом стопи та інші незначні травми в перший день бомбардувань з боку США та Ізраїлю, повідомило CNN джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерела, 56-річний Хаменеї також отримав синець під лівим оком, а також невеликі рвані рани на обличчі.

Немає проблем: в МЗС Ірану зробили заяву щодо стану нового лідера Мотджаби Хаменеї14.03.26, 22:13 • 15557 переглядiв

Відсутність лідера на публіці призвела до численних припущень про його статус. У понеділок газета New York Post повідомила, що Трампа проінформували про можливу гомосексуальність Хаменеї — повідомлення, яке директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг перепостив у X, написавши: "Останнім часом із Тегерана надходять цікаві повідомлення".

Антоніна Туманова

