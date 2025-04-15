ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.
Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.
Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.
Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.
Унаслідок ракетного удару пошкоджено лікарню в центрі Гази, зруйновано відділення екстреної допомоги. Працівники лікарні розповідають, що перед ударом надійшов телефонний дзвінок – абонент, який представився представником ізраїльських спецслужб, попередив про майбутній обстріл.
Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.
Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.
Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.
Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.
Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.
У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".
Дональд Трамп заявив про своє занепокоєння інтенсивністю російських бомбардувань України. Він зазначив, що США ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але конкретного прогресу поки немає.
Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".
Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
Міністр оборони Ізраїлю наказав посилити удари по ХАМАС у Газі після того, як бойовики випустили 10 ракет по Ізраїлю. Кац пообіцяв потужну відплату за обстріли.
Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.
Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.
Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.