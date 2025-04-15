Ізраїль розширює наступ на Газу після ракетного обстрілу з боку ХАМАС - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю наказав посилити удари по ХАМАС у Газі після того, як бойовики випустили 10 ракет по Ізраїлю. Кац пообіцяв потужну відплату за обстріли.