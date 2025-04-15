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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25804 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155132 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138384 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134223 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134313 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196218 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

Новини Світу • 15 квітня, 05:19 • 2892 перегляди

Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.

Новини Світу • 14 квітня, 23:07 • 2336 перегляди

Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9736 перегляди

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Війна • 14 квітня, 07:47 • 7000 перегляди

Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.

Новини Світу • 13 квітня, 20:40 • 2316 перегляди

Ізраїль завдав удару по останній діючій лікарні на півночі Гази - ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в Газі, єдиній, що функціонувала. Зруйновано частину будівлі, пацієнтів та персонал евакуювали.

Новини Світу • 13 квітня, 09:13 • 5956 перегляди

У Газі ракети пошкодили лікарню Аль-Ахлі: зруйновано відділення екстреної допомоги

Унаслідок ракетного удару пошкоджено лікарню в центрі Гази, зруйновано відділення екстреної допомоги. Працівники лікарні розповідають, що перед ударом надійшов телефонний дзвінок – абонент, який представився представником ізраїльських спецслужб, попередив про майбутній обстріл.

Новини Світу • 13 квітня, 01:48 • 3396 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.

Війна • 12 квітня, 21:39 • 24219 перегляди

Ізраїль відкриває туристичні тури у Сирію

Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.

Новини Світу • 11 квітня, 09:03 • 5981 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.

Новини Світу • 10 квітня, 16:48 • 13313 перегляди

Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico

Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.

Новини Світу • 10 квітня, 15:54 • 11634 перегляди

Трамп погрожує Ірану військовою операцією через ядерну програму

Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.

Новини Світу • 10 квітня, 07:44 • 10026 перегляди

Гутерріш: Газа – "поле смерті", дії Ізраїлю подібні терору червоних кхмерів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.

Новини Світу • 9 квітня, 09:15 • 6682 перегляди

За 2024 рік Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів - Опендатабот

У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.

Економіка • 9 квітня, 06:58 • 5482 перегляди

Трамп натякнув на можливе збереження мит для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть не змінювати тарифні обмеження щодо Ізраїлю. Це стало відомо під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Новини Світу • 8 квітня, 02:27 • 4434 перегляди

Трамп знову висловив прагнення США встановити контроль над Газою

Дональд Трамп заявив про бажання США контролювати Газу, розселити палестинців та перетворити територію на курорт. Він назвав передачу Гази палестинцям "дивним кроком".

Новини Світу • 7 квітня, 22:39 • 4006 перегляди

Президент США заявив, що "незадоволений" ударами рф по Україні

Дональд Трамп заявив про своє занепокоєння інтенсивністю російських бомбардувань України. Він зазначив, що США ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, але конкретного прогресу поки немає.

Новини Світу • 7 квітня, 20:47 • 6124 перегляди

Трамп анонсував переговори з Тегераном і "велику зустріч" у суботу

Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".

Новини Світу • 7 квітня, 20:07 • 7320 перегляди

Пресконференцію Трампа і Нетаньяху скасовано - ЗМІ

Захід між президентом США та прем'єр-міністром Ізраїлю скасовано. Нетаньягу щойно прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом.

Новини Світу • 7 квітня, 17:52 • 14529 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

Ізраїль розширює наступ на Газу після ракетного обстрілу з боку ХАМАС - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю наказав посилити удари по ХАМАС у Газі після того, як бойовики випустили 10 ракет по Ізраїлю. Кац пообіцяв потужну відплату за обстріли.

Війна • 6 квітня, 22:08 • 20541 перегляди

Вбивство гуманітарних працівників в Газі: відео спростовує версію ЦАХАЛ

Відео з місця трагедії в Газі суперечить заявам ЦАХАЛ про обстріл колони гуманітарників. Ізраїль визнав помилковість початкової версії та проводить розслідування.

Новини Світу • 6 квітня, 14:24 • 22697 перегляди

Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.

Політика • 5 квітня, 06:56 • 11646 перегляди

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.

Економіка • 5 квітня, 02:07 • 10677 перегляди

Мита Трампа загрожують оборонній співпраці США з союзниками, зокрема у постачанні зброї

Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.

Економіка • 4 квітня, 10:58 • 6940 перегляди

Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Новини Світу • 3 квітня, 08:48 • 11828 перегляди

Нетаньяху прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном попри ордер на арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 04:15 • 5028 перегляди

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 00:50 • 3695 перегляди

Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13589 перегляди

Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.

Новини Світу • 2 квітня, 12:35 • 8029 перегляди