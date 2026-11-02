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Нафта подешевшала на 1,5% до $102,56 за барель на тлі переговорів щодо завершення війни з Іраном

Київ • УНН

 • 40 перегляди

WTI знизилася до $102,56, Brent — до $111,84 на тлі переговорів Ірану й Катару. Аналітик допускає зростання Brent до $120.

Нафта подешевшала на 1,5% до $102,56 за барель на тлі переговорів щодо завершення війни з Іраном

Світові ціни на нафту 2 листопада знизилися більш ніж на 1% на тлі продовження переговорів щодо припинення війни США та Ізраїлю проти Ірану. Американська нафта WTI подешевшала до $102,56 за барель, а Brent – до $111,84. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на 00:11 за Гринвічем ф'ючерси на Brent втратили $1,59, або 1,40%. Вартість WTI знизилася на $1,56, або 1,50%.

Падіння відбулося після того, як представники Ірану та Катару третій день поспіль проводили переговори щодо можливого припинення бойових дій. Водночас Brent завершила жовтень на найвищому рівні за 6 місяців через побоювання нового загострення конфлікту.

Що прогнозують аналітики

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер пояснив здешевлення нафти надіями на дипломатичний прогрес і відсутністю значної військової ескалації протягом вихідних

Водночас він не виключив, що після проміжних виборів у США напруженість навколо Ірану знову посилиться, а Brent може подорожчати до $120 за барель.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що переговори за посередництва Катару просуваються вперед. За його словами, Тегеран готовий як до дипломатичного врегулювання, так і до оборони.

У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ02.11.26, 01:37 • 11742 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ізраїль
Reuters
Катар
Сполучені Штати Америки
Іран