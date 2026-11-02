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Нефть подешевела на 1,5% до $102,56 за баррель на фоне переговоров о завершении войны с Ираном

Киев • УНН

 • 1982 просмотра

WTI снизилась до $102,56, Brent — до $111,84 на фоне переговоров Ирана и Катара. Аналитик допускает рост Brent до $120.

Нефть подешевела на 1,5% до $102,56 за баррель на фоне переговоров о завершении войны с Ираном

Мировые цены на нефть 2 ноября снизились более чем на 1% на фоне продолжения переговоров о прекращении войны США и Израиля против Ирана. Американская нефть WTI подешевела до $102,56 за баррель, а Brent — до $111,84. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 00:11 по Гринвичу фьючерсы на Brent потеряли $1,59, или 1,40%. Стоимость WTI снизилась на $1,56, или 1,50%.

Падение произошло после того, как представители Ирана и Катара третий день подряд проводили переговоры о возможном прекращении боевых действий. В то же время Brent завершила октябрь на самом высоком за 6 месяцев уровне из-за опасений нового обострения конфликта.

Что прогнозируют аналитики

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер объяснил удешевление нефти надеждами на дипломатический прогресс и отсутствием значительной военной эскалации в течение выходных

В то же время он не исключил, что после промежуточных выборов в США напряженность вокруг Ирана вновь усилится, а Brent может подорожать до $120 за баррель.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры при посредничестве Катара продвигаются вперед. По его словам, Тегеран готов как к дипломатическому урегулированию, так и к обороне.

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Степан Гафтко

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