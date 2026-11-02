В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ

В Нижегородской области россии после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ввели ограничения на продажу бензина. Водителям разрешили заправлять не более 40 литров на автомобиль, а продажу топлива в канистры запретили. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

При этом ограничения на продажу дизельного топлива не вводили. Местные власти также усиливают контроль за системой "чёт-нечёт", согласно которой право заправиться в определённый день зависит от первой цифры номерного знака автомобиля

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Кроме того, на АЗС вблизи границ области ограничат продажу топлива водителям из других регионов. На заправках снова будут дежурить полиция и росгвардия, а вывоз топлива из региональных хранилищ временно запретят. Исключение сделают для минобороны рф и экстренных служб.

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В ночь на 1 ноября украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Кстовском районе. Губернатор Глеб Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия.

После атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар. Украинские мониторинговые каналы сообщали о возгорании установок АВТ-5 и АВТ-6. Город Кстово затянуло дымом, а местные жители жаловались на запах гари.

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На фоне опасений дефицита топлива на АЗС Нижнего Новгорода, Кстова и Балахны образовались очереди. Власти призвали население не создавать запасы бензина и заправляться только по необходимости.

НОРСИ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии. Его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. По объёмам переработки предприятие занимает 4-е место в стране, а по производству бензина — 2-е.

Также после атаки в регионе сообщали о повреждении коммунальной инфраструктуры и возможных перебоях с электроснабжением, горячей водой и отоплением.

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