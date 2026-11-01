После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»
Киев • УНН
После атаки Кстово окутал мрачный пейзаж, похожий на Мордор. Вероятно, удар пришёлся по одному из крупнейших НПЗ России.
Российский город Кстово в Нижегородской области после атаки на местный нефтеперерабатывающий завод начал напоминать Мордор — мрачную страну из мира «Властелина колец» Джона Толкина. Вероятно, под удар попало предприятие «Лукойла», которое входит в число крупнейших НПЗ России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Exilenova+.
Детали
По предварительной информации, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», расположенный в Кстове.
Кадры с места происшествия вызывают ассоциации с Мордором из произведений Толкина.
Правда, вместо вулкана Ородруин в российской версии мрачного пейзажа — нефтеперерабатывающее предприятие.
Что известно об атакованном НПЗ
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в производстве нефтепродуктов.
Завод расположен в Нижегородской области и принадлежит российской нефтяной компании «Лукойл».
В настоящее время точные масштабы повреждений предприятия и последствия атаки уточняются. Официального независимого подтверждения поражения конкретных производственных установок нет.
В российском Кстове после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ России01.11.26, 04:59 • 3546 просмотров