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В российском Кстове после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ России

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В российском Кстове прогремели взрывы, после чего на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Вероятно, атакован НПЗ «Лукойла».

В российском Кстове после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ России

В российском городе Кстово была атакована местная нефтеперерабатывающая завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Подробности

Отмечается, что в городе раздаются взрывы, а на НПЗ после атаки возник пожар.

В Кстово успешно атакован Кстовский НПЗ

- говорится в одной из публикаций.

Указывается, что, вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Напомним

В сентябре после ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в России.

Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово26.08.26, 12:08 • 4719 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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