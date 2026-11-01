В российском Кстове после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ России

В российском городе Кстово была атакована местная нефтеперерабатывающая завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

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Отмечается, что в городе раздаются взрывы, а на НПЗ после атаки возник пожар.

В Кстово успешно атакован Кстовский НПЗ - говорится в одной из публикаций.

Указывается, что, вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Напомним

В сентябре после ударов Сил обороны остановили работу ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в России.

Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово