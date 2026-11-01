У російському кстові після атаки спалахнув один із найбільших НПЗ росії
Київ • УНН
У російському кстові пролунали вибухи, після чого на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Ймовірно, атаковано НПЗ "лукойлу".
У російському місті кстово було атаковано місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що у місті лунають вибухи, а на НПЗ після атаки виникла пожежа.
У кстово успішно атаковано Кстовський НПЗ
Вказується, що, ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойлу". Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств країни.
Нагадаємо
У вересні після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.
Генштаб підтвердив ураження великого НПЗ "лукойлу" у кстово26.08.26, 12:08 • 4719 переглядiв