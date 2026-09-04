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Удари Сил оборони зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.

Удари Сил оборони зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств рф - Генштаб

Два великі підприємства нафтопереробної промисловості рф зупинили роботу після ударів українських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН. 

За результатами аналізу додаткових даних, в результаті ураження 26 серпня 2026 року, підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області рф

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області рф, який зазнав ураження 1 вересня.

На цьому підприємстві пошкоджено трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. метрів; установку переробки первинного газового конденсату; дві колони установки гідрокрекінгу. Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. метрів.

У Генштабі додали, що ці підприємства були задіяні в забезпеченні потреб збройних сил рф.

Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман також підтвердив удар по цим нафтопереробним підприємствам росії.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії30.08.26, 10:01 • 34759 переглядiв

Євген Царенко

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