Удари Сил оборони зупинили роботу двох великих нафтопереробних підприємств рф - Генштаб
Київ • УНН
Після ударів Сил оборони зупинили роботу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" і "НОВАТЭК-Усть-Луга" у росії.
Два великі підприємства нафтопереробної промисловості рф зупинили роботу після ударів українських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
За результатами аналізу додаткових даних, в результаті ураження 26 серпня 2026 року, підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області рф
Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області рф, який зазнав ураження 1 вересня.
На цьому підприємстві пошкоджено трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. метрів; установку переробки первинного газового конденсату; дві колони установки гідрокрекінгу. Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. метрів.
У Генштабі додали, що ці підприємства були задіяні в забезпеченні потреб збройних сил рф.
Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман також підтвердив удар по цим нафтопереробним підприємствам росії.
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