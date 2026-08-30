$44.5451.86
ukenru
07:01 • 5092 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
04:44 • 16785 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
03:46 • 18216 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
02:16 • 17703 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 16488 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
29 серпня, 23:16 • 16891 перегляди
Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні
29 серпня, 22:35 • 14993 перегляди
ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано
29 серпня, 20:56 • 17637 перегляди
Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами
29 серпня, 20:30 • 16606 перегляди
В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція
Ексклюзив
29 серпня, 17:08 • 25060 перегляди
Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортажPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.9м/с
75%
750мм
Популярнi новини
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 21812 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 19326 перегляди
Ризик прориву озера біля кордону Китаю та Непалу зменшився після масштабної повеніPhoto30 серпня, 00:55 • 4896 перегляди
У ленінградській області рф атакуваний один із найбільших нафтопереробних заводів – моніториPhoto30 серпня, 01:16 • 9252 перегляди
США можуть отримати контроль над частиною нафтових запасів Венесуели на 100 років – The Telegraph30 серпня, 01:35 • 16004 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 84229 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 82872 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 71522 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 70165 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 68455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Денис Штілерман
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Донецьк
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 19346 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 21834 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 41209 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 40744 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 93757 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Bild
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії

Київ • УНН

 • 5116 перегляди

Співзасновник Fire Point підтвердив удари по аеродромах у єйську й міллерово та НПЗ «КИНЕФ» у ленінградській області.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії

Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що українські військові вночі атакували низку обʼєктів на території росії. Серед них два аеродроми та киришський нафтопереробний завод "КИНЕФ", пише УНН.

Деталі

Денис Штілерман підтвердив ураження аеродрому у ейську. За даними OSINT-аналітиків, там відбувається вторинна детонація бойового комплекту і масштабні пожежі.

Крім того, співзасновник Fire Point підтвердив атаку на аеродром в міллерово. Там також спостерігаються пожежі.

Денис Штілерман також підтвердив, що військові за допомогою "далекобійних санкцій" уразили киришський нафтопереробний завод "КИНЕФ" в ленінградській області. За даними осінтерів, були уражені критично важливі установки Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.

Зазначається, що підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході росії та один із найбільших у країні.

ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire Point28.08.26, 15:36 • 31461 перегляд

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Fire Point
Денис Штілерман
Пожежі
Санкції
Війна в Україні