Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
Київ • УНН
Співзасновник Fire Point підтвердив удари по аеродромах у єйську й міллерово та НПЗ «КИНЕФ» у ленінградській області.
Співзасновник українського виробника далекобійного озброєння Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що українські військові вночі атакували низку обʼєктів на території росії. Серед них два аеродроми та киришський нафтопереробний завод "КИНЕФ", пише УНН.
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Денис Штілерман підтвердив ураження аеродрому у ейську. За даними OSINT-аналітиків, там відбувається вторинна детонація бойового комплекту і масштабні пожежі.
Крім того, співзасновник Fire Point підтвердив атаку на аеродром в міллерово. Там також спостерігаються пожежі.
Денис Штілерман також підтвердив, що військові за допомогою "далекобійних санкцій" уразили киришський нафтопереробний завод "КИНЕФ" в ленінградській області. За даними осінтерів, були уражені критично важливі установки Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.
Зазначається, що підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході росії та один із найбільших у країні.
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire Point28.08.26, 15:36 • 31461 перегляд