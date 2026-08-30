У російському єйську атакували військовий аеродром, повідомляють про пожежу та повторну детонацію
Київ • УНН
На військовому аеродромі в єйську після атаки спалахнула пожежа. Також пролунала повторна детонація, масштаби пошкоджень уточнюють.
У єйську краснодарського краю рф атакували військовий аеродром, після чого на його території виникла пожежа та пролунала повторна детонація. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пише УНН.
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Моніторингова група каналу зафіксувала за допомогою супутникових даних пожежу в районі руліжної доріжки та складських приміщень військового аеродрому.
За повідомленням "Кримського вітру", після атаки в районі об'єкта також було чути повторну детонацію. Інформація про масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюється.
Офіційних даних про уражені об'єкти на території аеродрому та наслідки атаки на цей момент немає.
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