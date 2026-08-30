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У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районах

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Києві через нічну атаку постраждали щонайменше троє людей. Пожежі виникли в житловому будинку, нежитловій та адмінбудівлях.

У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районах

У ніч проти 30 серпня внаслідок атаки на Київ постраждали щонайменше 3 людини, рятувальники ліквідовують наслідки у кількох районах столиці. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

В Оболонському районі внаслідок влучання спалахнула пожежа з 2-го по 5-й поверх 12-поверхового житлового будинку. Вогонь охопив 80 кв. м, пожежу вже ліквідували. Трьох постраждалих передали медикам.

У Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову споруду, де рятувальники продовжують гасити пожежу. У Голосіївському районі загорілася адміністративна будівля – пожежу вже ліквідували.

У Деснянському районі внаслідок атаки загорілася трава на відкритій території площею 2 га. Ліквідація пожежі триває.

На місцях працюють усі необхідні служби. У ДСНС зазначили, що інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами29.08.26, 23:56 • 11777 переглядiв

Степан Гафтко

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Київ