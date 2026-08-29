Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

У Києві протягом 29 серпня повітряну тривогу оголошували 10 разів, а їхня загальна тривалість становила 10 годин 44 хвилини. Таким чином столиця перебувала в умовах повітряної загрози майже 45% доби, пише УНН.

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Найдовша повітряна тривога у столиці тривала 4 години 24 хвилини. Ще одна затяжна тривога тривала 3 години 23 хвилини.

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Останню за добу тривогу в Києві оголосили о 23:24. Відбій пролунав о 23:44 – через 20 хвилин.

Протягом 29 серпня російські війська неодноразово атакували столицю безпілотниками. Унаслідок атак у Києві фіксували влучання та пошкодження, також повідомлялося про постраждалих.

Нагадаємо

Внаслідок атак російських БПЛА в Києві 29 серпня постраждали 8 людей, трьох госпіталізували. Як зазначив Віталій Кличко, внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка.