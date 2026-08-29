До 8 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БПЛА - мер
Київ • УНН
Унаслідок атак російських БПЛА в Києві постраждали 8 людей, трьох госпіталізували. Загинула дворічна дівчинка, у Подільському районі зафіксували повторне влучання.
Внаслідок ворожих атак протягом 29 серпня кількість постраждалих у столиці зросла до 8 людей. Трьох поранених медики госпіталізували, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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До 8 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БПЛА протягом дня 29 серпня. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці
За його словами, внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка.
Також Кличко повідомив, що у суботу, 29 серпня, у Подільському районі повторне влучання в нежитлову будівлю.
Нагадаємо
У Києві внаслідок удару рф на тлі третього дня російських атак на столицю реактивними дронами загинула малолітня дитина, сьогодні від ранку відомо про вже 5 постраждалих.