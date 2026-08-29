До 8 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БПЛА - мер

Внаслідок ворожих атак протягом 29 серпня кількість постраждалих у столиці зросла до 8 людей. Трьох поранених медики госпіталізували, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

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До 8 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БПЛА протягом дня 29 серпня. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці - повідомив Кличко.

За його словами, внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка.

Також Кличко повідомив, що у суботу, 29 серпня, у Подільському районі повторне влучання в нежитлову будівлю.

Нагадаємо

У Києві внаслідок удару рф на тлі третього дня російських атак на столицю реактивними дронами загинула малолітня дитина, сьогодні від ранку відомо про вже 5 постраждалих.