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До 8 человек увеличилось число пострадавших в столице в результате атаки вражеских БПЛА - мэр

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В результате атак российских БПЛА в Киеве пострадали 8 человек, троих госпитализировали. Погибла двухлетняя девочка, в Подольском районе зафиксировали повторное попадание.

До 8 человек увеличилось число пострадавших в столице в результате атаки вражеских БПЛА - мэр

В результате вражеских атак в течение 29 августа количество пострадавших в столице возросло до 8 человек. Троих раненых медики госпитализировали, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

До 8 человек увеличилось количество пострадавших в столице в результате атаки вражеских БПЛА в течение дня 29 августа. Троих раненых медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте

- сообщил Кличко. 

По его словам, в результате атаки погибла двухлетняя девочка.

Также Кличко сообщил, что в субботу, 29 августа, в Подольском районе произошло повторное попадание в нежилое здание.

Напомним

В Киеве в результате удара рф на фоне третьего дня российских атак на столицу реактивными дронами погиб малолетний ребенок, сегодня с самого утра известно уже о 5 пострадавших.

Павел Башинский

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