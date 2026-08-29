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Дворічна дитина загинула у Києві внаслідок російської атаки, 5 людей постраждали

Київ • УНН

 • 304 перегляди

У Києві внаслідок падіння ворожого БпЛА загинула дворічна дівчинка. Від ранку постраждали п’ятеро людей, 18-річну дівчину госпіталізували.

Дворічна дитина загинула у Києві внаслідок російської атаки, 5 людей постраждали
фото ілюстративне

У Києві внаслідок удару рф на тлі третього дня російських атак на столицю реактивними дронами загинула малолітня дитина, сьогодні від ранку відомо про вже 5 постраждалих, повідомив у суботу мер міста Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого БпЛА. Постраждали в столиці від сьогоднішнього ранку 5 людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену — 18-річну дівчину — госпіталізували

- написав Кличко.

Нагадаємо

росіяни третю добу атакують Київ реактивними дронами: є постраждалі, пожежі та падіння уламків у низці районів. Після повідомлень про наслідки у трьох районах, Кличко повідомив, що також зачепило Оболонь.

"У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову. В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч", - писав Кличко після 13 години, вказавши тоді, що медики надавали допомогу пораненій дитині.

Київ продовжують атакувати російські реактивні дрони: у столиці наслідки в трьох районах29.08.26, 11:28 • 2454 перегляди

Юлія Шрамко

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