Дворічна дитина загинула у Києві внаслідок російської атаки, 5 людей постраждали

фото ілюстративне

У Києві внаслідок удару рф на тлі третього дня російських атак на столицю реактивними дронами загинула малолітня дитина, сьогодні від ранку відомо про вже 5 постраждалих, повідомив у суботу мер міста Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого БпЛА. Постраждали в столиці від сьогоднішнього ранку 5 людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену — 18-річну дівчину — госпіталізували - написав Кличко.

Нагадаємо

росіяни третю добу атакують Київ реактивними дронами: є постраждалі, пожежі та падіння уламків у низці районів. Після повідомлень про наслідки у трьох районах, Кличко повідомив, що також зачепило Оболонь.

"У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову. В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч", - писав Кличко після 13 години, вказавши тоді, що медики надавали допомогу пораненій дитині.

Київ продовжують атакувати російські реактивні дрони: у столиці наслідки в трьох районах