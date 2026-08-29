Київ продовжують атакувати російські реактивні дрони: у столиці наслідки в трьох районах

Київ продовжує перебувати під атакою рф з усе новими групами ворожих дронів, які заходять на місто. З ранку наслідки фіксують у щонайменше трьох районах столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу у соцмережах, пише УНН.

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У Києві працює ППО, а ПС ЗСУ попереджають про реактивні дрони.

Після 7 години ранку мер повідомив про "двох постраждалих у Святошинському районі, де був пошкоджений приватний будинок". Медики надали допомогу на місці.

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Попередивши спочатку, що на Київ іде нова група БпЛА, близько 10 години Кличко заявив про наслідки ворожої атаки у двох районах: "У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці. У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає".

Уже після 11 години мер вказав: "У Подільському районі БпЛА упав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце".

Третю добу поспіль росіяни намагаються паралізувати Київ реактивними дронами.

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"За добу з 08:00 вчора до 08:00 сьогодні було 11 повітряних тривог. Загальна тривалість - приблизно 11 годин 8 хвилин. Мова про Київ", - зауважив на цьому тлі нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.

"Три дні Україна майже без перепочинку від російського терору. Київ і Київщина 0 у центрі атаки. Одещина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина - під ударом також. І це далеко не весь список. Є загиблі та поранені. Горять будинки, склади, підприємства. А на Київщині згоріло понад 60 тисяч українських книжок. Уявіть цю цифру. Це книги, які мали лежати на полицях книгарень, їхати поштою до читачів, потрапити до дітей. Натомість вони згоріли разом зі складами українських видавництв. Поруч - склади з продуктами. Підприємства. Цивільна інфраструктура", - також вказав у соцмережах Омбудсман Дмитро Лубінець. І наголосив при цьому на необхідності доступності укриттів: "Є питання, яке й досі залишається відкритим, — укриття. Коли ракети й дрони летять третій день поспіль, людина не повинна думати, чи відчинять перед нею двері укриття, чи можна там перебувати, чи справді воно захистить".

Тим часом над Київщиною здійнявся чорний дим після російської атаки. Напередодні у регіоні пролунали вибухи. І в ОВА офіційно заявили, що у Бучанському районі після атаки рф горять складські приміщення, а пожежа супроводжується вибухами. Понад 200 людей евакуйовано в Бучанському районі, серед них діти. Також є загиблі, повідомляли в ОВА.

Сьогодні стало відомо про загибель внаслідок атаки рф голови Дмитрівської громади Тараса Дідича, який прибув на допомогу на місце ворожого удару.

Голова громади загинув на Київщині, прибувши допомогти після атаки рф

На тлі детонації на Київщині внаслідок ворожої атаки перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ — Чоп в обох напрямках, організовано об'їзд, повідомили у патрульній поліції.

І додали, що у звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів і в Києві - проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира. "Рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості", - зазначили патрульні.

Офіс Генпрокурора вказав, що обставини детонації на території підприємства після ворожої атаки, як та дії відповідальних посадовців на Київщині розслідуються.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 ККУ та можливого службового недбальства ст. 367 КК України у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області", - зазначили в ОГП.

За попередніми даними прокуратури, "28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки рф на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби".

Станом на 23:09 було відомо про пʼятьох потерпілих. А згодом в ОВА повідомили про 6 постраждалих.

"Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку", - повідомляли у відомстві.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - наголосили у прокуратурі.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький, отримавши доповіді "міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією", заявив, що очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

"Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки", - вказував він.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - підкреслив Корецький.