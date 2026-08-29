У Києві після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, горіла дев'ятиповерхівка

У Святошинському районі Києва вранці 29 серпня внаслідок чергової російської атаки пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля у приватному секторі. Двоє мешканців одного з будинків звернулися по медичну допомогу, повідомляє ДСНС, пише УНН.

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Рятувальники також допомогли жінці, яка опинилася заблокованою у помешканні через деформацію вхідних дверей. Після цього фахівці обстежили територію.

Інформацію щодо кількості постраждалих наразі уточнюють.

Раніше ДСНС повідомляла, що в ніч проти 29 серпня внаслідок російської атаки у Святошинському районі загорілася квартира на дев'ятому поверсі житлової дев'ятиповерхівки.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Також були зруйновані перекриття між квартирою та покрівлею.

Унаслідок нічної пожежі жертв і постраждалих не було.

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