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The Guardian

У Києві після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, горіла дев'ятиповерхівка

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У Святошинському районі після російської атаки пошкоджені будинки й адмінбудівля. Двоє людей звернулися до медиків, пожежу ліквідували.

У Києві після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, горіла дев'ятиповерхівка

У Святошинському районі Києва вранці 29 серпня внаслідок чергової російської атаки пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля у приватному секторі. Двоє мешканців одного з будинків звернулися по медичну допомогу, повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Рятувальники також допомогли жінці, яка опинилася заблокованою у помешканні через деформацію вхідних дверей. Після цього фахівці обстежили територію.

Інформацію щодо кількості постраждалих наразі уточнюють.

Раніше ДСНС повідомляла, що в ніч проти 29 серпня внаслідок російської атаки у Святошинському районі загорілася квартира на дев'ятому поверсі житлової дев'ятиповерхівки.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні квартири. Також були зруйновані перекриття між квартирою та покрівлею.

Унаслідок нічної пожежі жертв і постраждалих не було.

Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА29.08.26, 02:27 • 12557 переглядiв

Степан Гафтко

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