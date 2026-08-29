Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА
Київ • УНН
російська атака на Київщину забрала життя людей, точну кількість жертв встановлюють. Із Бучанського району евакуювали понад 200 осіб.
Унаслідок російської атаки на Київщину є загиблі, однак остаточна кількість жертв наразі невідома. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
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На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв
За його словами, рятувальники та інші відповідні служби продовжують працювати на місцях. Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Понад 200 людей евакуювали у Бучанському районі
Раніше Ткаченко повідомляв, що на місці атаки у Бучанському районі розгорнули оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучені рятувальники, поліцейські, медики та представники інших оперативних служб.
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Із місця події евакуювали понад 200 людей, серед яких є діти. Пожежу продовжують ліквідовувати.
За словами Ткаченка, російські ударні дрони продовжують атакувати Київщину, а екстрені та оперативні служби працюють безперервно.
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