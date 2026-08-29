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Financial Times

Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

російська атака на Київщину забрала життя людей, точну кількість жертв встановлюють. Із Бучанського району евакуювали понад 200 осіб.

Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВА

Унаслідок російської атаки на Київщину є загиблі, однак остаточна кількість жертв наразі невідома. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв

– заявив Ткаченко.

За його словами, рятувальники та інші відповідні служби продовжують працювати на місцях. Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Понад 200 людей евакуювали у Бучанському районі

Раніше Ткаченко повідомляв, що на місці атаки у Бучанському районі розгорнули оперативний штаб. До ліквідації наслідків залучені рятувальники, поліцейські, медики та представники інших оперативних служб.

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Із місця події евакуювали понад 200 людей, серед яких є діти. Пожежу продовжують ліквідовувати.

За словами Ткаченка, російські ударні дрони продовжують атакувати Київщину, а екстрені та оперативні служби працюють безперервно.

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Степан Гафтко

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