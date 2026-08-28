"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині

Після російського удару у Бучанському районі Київської області виникла пожежа з подальшою детонацією, через що трасу Київ-Чоп тимчасово перекрили. Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький за підсумками доповідей очільників МВС та ДСНС, пише УНН.

На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби. За словами прем'єра, залучені всі необхідні сили та засоби, а за потреби людей евакуюватимуть.

У Києві обмежили рух Берестейським проспектом та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира

Корецький заявив, що нинішня ситуація свідчить про те, що після трагедії у Вишневому, де в липні після російського удару сталася детонація на складах, належних висновків не зробили.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися