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"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині

Київ • УНН

 • 4484 перегляди

Після російського удару в Бучанському районі сталася пожежа з детонацією, трасу Київ–Чоп перекрили. Корецький вимагає покарання винних.

"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині

Після російського удару у Бучанському районі Київської області виникла пожежа з подальшою детонацією, через що трасу Київ-Чоп тимчасово перекрили. Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький за підсумками доповідей очільників МВС та ДСНС, пише УНН.

Деталі

На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та інші екстрені служби. За словами прем'єра, залучені всі необхідні сили та засоби, а за потреби людей евакуюватимуть.

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Корецький заявив, що нинішня ситуація свідчить про те, що після трагедії у Вишневому, де в липні після російського удару сталася детонація на складах, належних висновків не зробили.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися

– заявив прем'єр.

Він також наголосив, що очікує від правоохоронних органів негайної та суворої реакції на ситуацію. Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та вживають заходів для захисту людей.

Нагадаємо

Раніше Білошицький повідомив, що на трасі М-06 Київ - Чоп з 15 по 32 км в обох напрямках перекрито рух. 

Степан Гафтко

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