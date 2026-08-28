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На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 км

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

На трасі М-06 Київ—Чоп перекрили рух в обох напрямках із 15-го до 32-го км. Водіям запропонували два маршрути об’їзду.

На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 км

На трасі М-06 Київ - Чоп з 15 по 32 км в обох напрямках перекрито рух. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ - Чоп в обох напрямках", - повідомив Білошицький. 

За його словами, об’їзд здійснюється наступними маршрутами: Київ - Гнатівка - Ясногородка - Бишів - Фастів - Брусилів - Ставище; або: Київ - Глеваха - Фастів - Брусилів - Ставище. 

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