На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацією
Київ • УНН
На Київщині біля Житомирської траси спалахнула потужна пожежа після вибуху й детонації. Офіційних даних наразі немає.
Увечері в пʼятницю, 28 серпня, у Київській області пролунав потужний вибух, передає УНН.
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Як повідомляють місцеві TG-канали, потужна пожежа сталася по Житомирській трасі поблизу Києва. Повідомлялося про вибух та подальшу детонацію.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо
На Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу у Бучанському районі. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі, до робіт залучені додаткові сили та засоби ДСНС.