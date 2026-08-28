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На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацією

Київ • УНН

 • 340 перегляди

На Київщині біля Житомирської траси спалахнула потужна пожежа після вибуху й детонації. Офіційних даних наразі немає.

На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацією

Увечері в пʼятницю, 28 серпня, у Київській області пролунав потужний вибух, передає УНН

Деталі 

Як повідомляють місцеві TG-канали, потужна пожежа сталася по Житомирській трасі поблизу Києва. Повідомлялося про вибух та подальшу детонацію. 

Наразі офіційної інформації немає. 

Нагадаємо 

На Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу у Бучанському районі. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі, до робіт залучені додаткові сили та засоби ДСНС. 

Павло Башинський

КриміналКиївська область
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Київська область
Київ