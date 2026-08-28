На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацією

Увечері в пʼятницю, 28 серпня, у Київській області пролунав потужний вибух, передає УНН.

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Як повідомляють місцеві TG-канали, потужна пожежа сталася по Житомирській трасі поблизу Києва. Повідомлялося про вибух та подальшу детонацію.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо

На Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу у Бучанському районі. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі, до робіт залучені додаткові сили та засоби ДСНС.