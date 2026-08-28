На Київщині триває ліквідація наслідків обстрілу рф на трьох локаціях, ситуацію ускладнюють повторні атаки ворога
Київ • УНН
У Бучанському районі рятувальники працюють на трьох локаціях після російського обстрілу. Через повторні атаки вони переривають роботи.
На Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу у Бучанському районі. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі, до робіт залучені додаткові сили та засоби ДСНС, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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У ДСНС наголосили, що ліквідація наслідків ускладнюється повторними атаками ворога. Кожна повітряна тривога — це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань.
Щойно загроза минає, рятувальники знову повертаються до роботи — заходять на об’єкти, продовжують гасити та ліквідовувати наслідки російських ударів.
На Київщині фіксують погіршення якості повітря після 38 ворожих атак28.08.26, 11:43 • 2768 переглядiв