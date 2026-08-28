В Киевской области продолжается ликвидация последствий обстрела рф в трех местах, ситуацию осложняют повторные атаки противника
Киев • УНН
В Бучанском районе спасатели работают в трех местах после российского обстрела. Из-за повторных атак они прерывают работы.
В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Бучанском районе. Спасатели одновременно работают на трёх локациях, где возникли пожары, к работам привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В ГСЧС подчеркнули, что ликвидация последствий осложняется повторными атаками противника. Каждая воздушная тревога — это необходимость покинуть опасный участок и отойти на безопасное расстояние.
Как только угроза минует, спасатели снова возвращаются к работе — заходят на объекты, продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия российских ударов.
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