В Киевской области продолжается ликвидация последствий обстрела рф в трех местах, ситуацию осложняют повторные атаки противника

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Бучанском районе. Спасатели одновременно работают на трёх локациях, где возникли пожары, к работам привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В ГСЧС подчеркнули, что ликвидация последствий осложняется повторными атаками противника. Каждая воздушная тревога — это необходимость покинуть опасный участок и отойти на безопасное расстояние.

Как только угроза минует, спасатели снова возвращаются к работе — заходят на объекты, продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия российских ударов.

В Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 вражеских атак