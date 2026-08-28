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В Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 вражеских атак

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

В Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах зафиксировали умеренные концентрации пыли. ОВА советует закрыть окна и меньше находиться на улице.

В Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 вражеских атак

В Киевской области вновь фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 вражеских атак, сообщили в Киевской ОВА в пятницу, пишет УНН.

В результате вражеских атак, которые продолжаются уже вторые сутки, в ряде населённых пунктов Киевской области временно ухудшилось качество воздуха. По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, умеренные концентрации мелкодисперсной пыли зафиксировали в Вышгороде, Василькове, Белой Церкви и Броварах

- сообщили в ОВА.

Как указано, именно пыль сейчас является основным загрязнителем воздуха в этих населённых пунктах.

"Такие условия могут вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к раздражению дыхательных путей", - отметили в ОВА.

И добавили, что специалисты советуют до улучшения ситуации: держать окна закрытыми; по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; пить достаточно воды; при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

"В то же время в других населённых пунктах Киевской области, где проводят мониторинг атмосферного воздуха, превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Уровень гамма-излучения в Киевской области, как сообщается, соответствует естественному фону.

Напомним

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах Киевской области. В настоящее время в Киевской области повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, 16 транспортных средств.

В ГСЧС указывали, что, начиная с первого попадания ночью 27 августа, Киевская область уже подверглась 38 вражеским атакам.

Юлия Шрамко

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