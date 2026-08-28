В Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха после 38 вражеских атак

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД

Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых

Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця

Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье

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Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно

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Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовы

Дроны атакуют Ярославль и Москву, в России объявили красный уровень опасности

россияне повторно ударили по «Новой почте» в Киевской области во время ликвидации последствий первого удара

В оккупированных регионах Украины произошёл масштабный блэкаут после удара по электростанции в Счастье