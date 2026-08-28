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Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє поранених

Київ • УНН

 • 3292 перегляди

У Бучанському районі загинула людина, чоловік дістав осколкові поранення, а жінка - порізи руки. Область зазнала 38 атак.

Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє поранених

Атака рф на Київську область забрала життя людини, ще двох людей поранено, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

На жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка — вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу

- написав Ткаченко.

За даними ГУНП в області:

  • у Бучанському районі пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватних будинки, складські приміщення та 15 транспортних засобів. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще один чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Потерпілого наразі доставлено до лікарні;
    • на Бориспільщині пошкоджено склади, 10 домоволодінь, багатоповерхівка та автомобіль. Вчора було травмовано двоє людей: 15-річна дитина і 83-річна жінка;
      • у Броварському та Фастівському районах пошкоджені будинки, складські приміщення.

        У ДСНС України наголосили, що "росіяни продовжують нещадний терор Київщини та Києва: другу добу поспіль у регіоні практично не затихає сигнал повітряної тривоги".

        "На жаль, люди через підвищений інтерес до процесу гасіння нехтують правилами безпеки. Тому вже є поранені та загиблі серед цивільних, де триває ліквідація наслідків! Будьте вкрай обережні! Не заходьте в райони, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць! Ворог безжальний – починаючи з першого влучання вночі 27 серпня, область зазнала вже 38 ворожих атак!" - вказали у ДСНС.

        Рятувальники, як зазначається, працюють у надзвичайно складних умовах. З початку їхньої роботи сигнал повітряної тривоги лунав 20 разів. Вогнеборці змушені постійно переривати гасіння пожеж, відходити в укриття через загрозу повторних прильотів і знову повертатися до приборкання вогню.

        "Ситуація залишається вкрай напруженою. Бережіть себе!" - підкреслили у ДСНС.

        Київщина другу добу поспіль під атакою рф: пошкоджено 14 складів28.08.26, 09:09 • 2282 перегляди

        Юлія Шрамко

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