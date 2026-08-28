Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых
Киев • УНН
В Бучанском районе погиб человек, мужчина получил осколочные ранения, а женщина — порезы руки. Область подверглась 38 атакам.
Атака рф на Киевскую область унесла жизнь человека, еще два человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.
К сожалению, утренняя атака врага унесла жизнь человека в Бучанском районе. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина — она получила порезы руки. В настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь
По данным ГУНП в области:
- в Бучанском районе повреждены два многоэтажных дома, два частных дома, складские помещения и 15 транспортных средств. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший в настоящее время доставлен в больницу;
- в Бориспольском районе повреждены склады, 10 домовладений, многоэтажный дом и автомобиль. Вчера были травмированы два человека: 15-летний ребенок и 83-летняя женщина;
- в Броварском и Фастовском районах повреждены дома, складские помещения.
В ГСЧС Украины подчеркнули, что "россияне продолжают беспощадный террор Киевской области и Киева: вторые сутки подряд в регионе практически не смолкает сигнал воздушной тревоги".
"К сожалению, люди из-за повышенного интереса к процессу тушения пренебрегают правилами безопасности. Поэтому уже есть раненые и погибшие среди гражданских там, где продолжается ликвидация последствий! Будьте крайне осторожны! Не заходите в районы, где продолжается ликвидация последствий обстрелов, и без острой необходимости не выходите из укрытий или безопасных мест! Враг безжалостен — начиная с первого попадания ночью 27 августа, область уже подверглась 38 вражеским атакам!" — указали в ГСЧС.
Спасатели, как отмечается, работают в чрезвычайно сложных условиях. С начала их работы сигнал воздушной тревоги звучал 20 раз. Огнеборцы вынуждены постоянно прерывать тушение пожаров, отходить в укрытия из-за угрозы повторных прилетов и снова возвращаться к укрощению огня.
"Ситуация остается крайне напряженной. Берегите себя!" — подчеркнули в ГСЧС.
Киевщина вторые сутки подряд под атакой рф: повреждены 14 складов28.08.26, 09:09 • 2276 просмотров