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Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых

Киев • УНН

 • 2992 просмотра

В Бучанском районе погиб человек, мужчина получил осколочные ранения, а женщина — порезы руки. Область подверглась 38 атакам.

Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненых

Атака рф на Киевскую область унесла жизнь человека, еще два человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.

К сожалению, утренняя атака врага унесла жизнь человека в Бучанском районе. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина — она получила порезы руки. В настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь

- написал Ткаченко.

По данным ГУНП в области:

  • в Бучанском районе повреждены два многоэтажных дома, два частных дома, складские помещения и 15 транспортных средств. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, еще один мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший в настоящее время доставлен в больницу;
    • в Бориспольском районе повреждены склады, 10 домовладений, многоэтажный дом и автомобиль. Вчера были травмированы два человека: 15-летний ребенок и 83-летняя женщина;
      • в Броварском и Фастовском районах повреждены дома, складские помещения.

        В ГСЧС Украины подчеркнули, что "россияне продолжают беспощадный террор Киевской области и Киева: вторые сутки подряд в регионе практически не смолкает сигнал воздушной тревоги".

        "К сожалению, люди из-за повышенного интереса к процессу тушения пренебрегают правилами безопасности. Поэтому уже есть раненые и погибшие среди гражданских там, где продолжается ликвидация последствий! Будьте крайне осторожны! Не заходите в районы, где продолжается ликвидация последствий обстрелов, и без острой необходимости не выходите из укрытий или безопасных мест! Враг безжалостен — начиная с первого попадания ночью 27 августа, область уже подверглась 38 вражеским атакам!" — указали в ГСЧС.

        Спасатели, как отмечается, работают в чрезвычайно сложных условиях. С начала их работы сигнал воздушной тревоги звучал 20 раз. Огнеборцы вынуждены постоянно прерывать тушение пожаров, отходить в укрытия из-за угрозы повторных прилетов и снова возвращаться к укрощению огня.

        "Ситуация остается крайне напряженной. Берегите себя!" — подчеркнули в ГСЧС.

        Киевщина вторые сутки подряд под атакой рф: повреждены 14 складов28.08.26, 09:09 • 2276 просмотров

        Юлия Шрамко

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